La Siri ve a Terrassa amb Andreu Buenafuente

Creadors, oients, empreses, plataformes i professionals de l’àudio digital d’arreu es reuniran divendres, dissabte i diumenge vinents a Terrassa. Els dies 24, 25 i 26 d'octubre, l’Auditori serà la seu de les JPOD, les Jornades de Pòdcast d’Espanya, l’esveniment anual d’aquest sector dels arxius en ràdio digital. El presentador Andreu Buenafuente i Iratxe Gómez, veu de l’assistent virtual Siri en espanyol, seran dos dels protagonistes del congrés. Buenafuente desenvoluparà una ponència dissabte, a les 19 hores, juntament amb Mia Font, també de la productora El Terrat. “Las Siripecias” de la Iratxe tindran lloc a l’Auditori una mica abans, a les 17.
Les jornades les organitza l’Associació Podcast d’Espanya amb un comitè organitzador local i compten amb el suport institucional de l’Ajuntament de Terrassa en un intent més per projectar la ciutat com a referent en cultura digital i comunicació sonora. Durant els tres dies, el públic podrà gaudir de conferències, tallers, debats, enregistraments en directe i espais de treball en línia. El congrés inclourà la celebració de la gala de lliurament de premis de l’associació, que reconeixen els projectes més destacats de l’any i arriben a la 15a edició.
Més de 30 activitats
Els impulsors del certamen volen recuperar l’esperit original de les JPOD, iniciativa pensada per als creadors dels programes i per a l’audiència. El llistat d’activitats “aposta per la diversitat, la innovació i la participació” i, per primera vegada, comptarà amb espais en totes les llengües cooficials d’Espanya. Hi haurà més de 30 propostes.
No es pot dir que Andreu Buenafuente torni dissabte a Terrassa després de molt de temps, perquè el locutor fa des de Terrassa el seu programa “Futuro imperfecto” a La 1 de TVE. L’humorista compagina el seu treball televisiu amb activitats com “Nadie sabe nada”, el pòdcast que duu a terme amb Berto Romero i que ha arribat enguany a la seva 13a temporada després de gairebé 500 episodis. “Las Siripecias de Iratxe Gómez” és un pòdcast fresc, entretingut i ple de curiositats tecnològiques, on la Iratxe —locutora, traductora i veu de l’assistenta virtual Siri en espanyol— comparteix anècdotes, reflexions i entrevistes.