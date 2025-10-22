El cartell del 45è Festival Jazz Terrassa es crearà en directe

La gran cita anual amb el jazz a Terrassa serà diferent el 2026. Cada any ho és en algun aspecte, i, encara que no hi ha notícies d'una disrupció definitiva amb el programa, aquesta mescla d'embolcall gràfic i campanya de difusió que constitueix el cartell oficial del Festival Jazz Terrassa sí que esdevindrà molt diferent al d'anteriors ocasions. El pròxim festival és el número 45 de la sèrie i el Club de Jazz Terrassa ha decidit commemorar la rodonesa de l'efemèride amb un cartell molt especial. L'elaborarà en directe un artista plàstic en una performance pública que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava el pròxim 6 de novembre.
El cartell que sorgeixi d'aquesta experiència en viu, a partir de les 21.30 hores, serà la imatge d'un certamen que tornarà a celebrar-se el mes de març i que ja té la programació tancada amb noms destacats del panorama jazzístic català i espanyol i artistes estrangers que en aquestes dates es troben de gira pel país. La performance del dijous 6 de novembre comptarà amb música en directe en una proposta d'improvisacions amb una formació atípica, segons avança el club organitzador.
El cartell que sorgeixi d'aquesta experiència en viu, a partir de les 21.30 hores, serà la imatge d'un certamen que tornarà a celebrar-se el mes de març i que ja té la programació tancada
Potser hi tindrà a veure la pregunta que el club ha convertit en lema en la preparació del festival: "What is jazz?". Això mateix: Què és el jazz?. "Les grans figures del gènere fa anys que intenten donar resposta a aquesta pregunta", diu el club. Charles Mingus deia al respecte: "No ho sé. I no m'importa". Louis Armstrong replicava amb ironia "Si has de preguntar què és el jazz, no ho sabràs mai". Duke Ellington es va decantar per una major grandiloqüència: "És tot el que ha passat, tot el que passa i tot el que passarà".
El descobriment íntim
Es tracta, segons l'entitat terrassenca, d'un qüestionament etern. d'una cerca incansable, de la improvisació, del no saber què ve després, del deixar-se portar per la inèrcia d'una nota o un sentiment. Potser la mateixa pregunta és la millor manera de definir el jazz, "perquè no existeix una única resposta. La mateixa cerca és una tasca impossible, condemnada al fracàs". Tot i això, "ens hi aboquem amb entusiasme. Perquè cadascú té la seva pròpia resposta i en aquest descobriment personal, íntim, rau la verdadera màgia del jazz. Troba la teva al 45è Festival Jazz Terrassa", conclou el club en la promoció.
El 6 de novembre, per tant, no hi haurà jam session, la cita obligada dels dijous en el local del passatge de Tete Montoliu. Sí que n'hi haurà aquest dijous en un vespre que protagonitzarà un jove conjunt, el Rubén Bueno Quartet Plays Monk, a partir de les 21.30. El nom de la formació deixa clares les seves intencions: la banda revisita obres d'un dels més grans genis que ha donat el jazz: el pianista Thelonious Monk. El bateria Rubén Bueno lidera el quartet, que es completa amb Roque García al saxo tenor, Jana Gallifa al piano i Ot Granados al contrabaix.