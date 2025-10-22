Terrassa mostra el color directe del còmic

Des de les exhibicions eròtiques d’obres de Roc Alabern fins al “Militar” d’Octavi Intente, passant per les singulars il·lustracions d’Oriol Hernández, a la Sala Cúpula d’Amics de les Arts de Terrassa es pot contemplar i paladejar aquests dies una exposició que és alhora contingut i reflexió sobre la forma. “Color directe” ofereix una desena d’obres amb el món del còmic com a denominador comú. L'exposició romandrà oberta fins al 31 d'octubre.
El color directe en el còmic és un procés de coloració en què el color i els contorns negres no estan separats, amb la qual cosa “cada vinyeta és aleshores una petita pintura en si mateixa”, comenta Samuel Garrofé, comissari de l’exposició i membre del Laboratori Creatiu dAmics de les Arts i Joventuts Musicals, organitzador d’una mostra que va ser inaugurada oficialment divendres passat i que participa de l’ideari d’anteriors projectes “amb els que es vol reflexionar sobre tecnologia i arts visuals”, segons Garrofé.
Amb la tècnica del color directe en còmic, el color s’aplica directament sobre el dibuix sense fer ús de procediments com el tramat o el grafit, tant en mètodes tradicionals com digitals. El color s’utilitza per donar volum, crear atmosferes i transmetre emocions amb llums, ombres, tonalitats càlides o fredes. donant prioritat a la solidesa en comptes de crear efectes a través de punts o línies, i generant atmosferes particulars. O, si s’escau, cercant més realisme o expressivitat.
Els nous sistemes proporcionen als dibuixants “una gran llibertat de tècniques d’acoloriment; pintura, aerografia, collages, etc”, afegeix el comissari. Els modes de reproducció i impressió industrial, amb les seves obligacions tècniques, han condicionat la feina dels il·lustradors durant tota la història del còmic. Les noves tecnologies digitals aplicades a les arts gràfiques “han fet canviar radicalment les condicions de treball a l’hora de confeccionar els originals per ser impresos”. Tanmateix, els actuals sistemes digitals d’impressió industrial “han provocat la convergència d’eines utilitzades en tot el sector (fotografia, il·lustració, impressió) aportant noves possibilitats creatives en un flux continuat des de la taula de l’il·lustrador (monitor informàtic) fins al llibre imprès”.
Compromesos
El recordat Roc Alabern estava compromès amb les noves possibilitats de l’ofici. També ho estan Oriol Hernández i Octavi Intente. Els treballs exposats han estat reproduïts en els procediments de la impressió Fine Art-Giclée. Al recorregut proposat per Amics de les Arts es poden trobar obres d’Alabern publicades a la revista Rambla, per exemple, fa més de 40 anys. Es tracta de còmics que són resultat d’uns originals creats amb tècniques pictòriques tradicionals “i preparats per ser reproduïts en els sistemes de color directe”, afirmen els organitzadors de la mostra. Oriol Hernández, professional del còmic, és creador de treballs coloristes que actualment desenvolupa de manera directa en format digital, tot i que les il·lustracions exposades a la Sala Cúpula, de tintes pigmentades sobre paper d’art, corresponen a tècnica mixta sobre paper i en la tradició del color directe.
I què dir d’Octavi Intente, amb una carrera d’obres pictòriques que contenen ressonàncies del còmic. Els seus treballs pictòrics en format quadre es poden considerar dibuixos preparats per a la seva reproducció amb els sistemes del color directe, segons el comissariat de l’exposició.