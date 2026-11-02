Karra Elejalde roda una pel·lícula de terror a Terrassa

El plató multifuncional en què s'ha convertit el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), a l'antic Hospital del Tòrax de Terrassa, dona per a múltiples rodatges cinematogràfics, però n'hi ha alguns en els quals s'ajunten l'activitat actual per a filmacions amb la història de detalls truculents que ha alimentat la llegenda del recinte. D'aquí que s'hi rodin una infinitat de pel·lícules del gènere del terror. Aquest ventall compta des de fa uns dies amb una nova incorporació: al PAC es roda el film "Bélmez: la historia de carne y cal", una cinta de ficció inspirada en el conegut succés paranormal detectat en un habitatge de la població de Bélmez de la Moraleda (Jaén) a principis dels anys setanta. Allà, diuen, es va dir, van aparèixer rostres humans en parets. Karra Elejalde i Unax Ugalde formen part de l'elenc de la pel·lícula, dirigida per Eduardo Álvarez.
El rodatge es duu a terme a Terrassa des del dijous passat i fins al 4 de desembre vinent, amb la mirada posada en l'estrena de la cinta al llarg del 2027. Sandra Escacena se suma a un repartiment que inclou també el treball de Paula Muñoz, Helena Ezquerro i Michel Tejerina. La producció, de Maravilla Films, té un pressupost d'uns dos milions d'euros.
La pel·lícula recupera el misteri de les cares de Bélmez, els estranys rostres que van començar a aparèixer en un habitatge de Jaén durant els anys setanta. No es tracta, però, d'un treball documental, sinó d'una ficció basada en aquell esdeveniment. La trama segueix el Julián, un jove pintor que arriba amb uns amics a la Casa de la Loma, un antic habitatge de Bélmez de la Moraleda. Allà descobreix un soterrani secret, una mena d'estudi, i un pinzell amb el qual comença a pintar el retrat d'una dona a la qual mai ha conegut.
La presència
Les pintures realitzades pel Julián no sols esdevenen una demostració de la inspiració redescoberta, sinó la recuperació d'una presència sepultada que utilitzarà l'obra com a escletxa per sortir a la superfície. Comencen a aparèixer rostres en les humitats de les parets, se senten remors. Una investigació revela que la dona del quadre del Julián és Alba Medina, assassinada més d'un segle enrere i enterrada sota la calç. El retrat podria retornar la dona al món dels vius.
La productora ha estudiat una ingent documentació i ha incorporat testimonis per recrear al PAC un escenari fidel que fins i tot intenta reproduir l'entorn rural de Jaén on van tenir lloc els fets.