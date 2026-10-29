"Agost", una història tortuosa: "Hi guanya l'egoisme, segurament per herència familiar"

"És una història potent, amb una família desestructurada però no amb pocs recursos. Cadascú va pel seu costat i hi ha topades de caràcters molt forts en un terreny en el qual guanya l'egoisme, segurament per herència familiar. És una història tortuosa, una comèdia dramàtica sense riures, però sense drames". Així defineix Maria Miralda, una de les protagonistes, la trama de l'obra "Agost", el text de Tracy Letts que es representarà a la sala d'actes d'Amics de les Arts a partir del 7 de novembre, i fins el 6 de desembre, en un total de 14 funcions, amb entrades a 10 euros. L’elenc el formen membres del Grup de Teatre de l’entitat, sota la direcció de Toni Garrich.
És tracta d'una comèdia dramàtica teatral, àcida i irònica. Una família és retroba després de la desaparició del pare. "Tornar a casa fa aflorar ferides, silencis i veritats que cadascú ha intentat evitar. Per protegir-se, els personatges ataquen, neguen, fugen, controlen o s’aferren als altres. De vegades, intentant protegir-se, també fan mal. I, de vegades, acaben reproduint allò de què sempre han volgut fugir", expliquen els promotors.
Al centre de tot hi ha la mare, "una dona que fereix amb el sarcasme i que ataca abans que la puguin ferir. Però, què l’ha dut fins aquí? Què hi ha darrere d’aquesta crueltat? Intentar entendre-la no vol dir justificar-la".
Herència
"Ja no me’n recordava de com m’he tornat", diu la seva filla gran, quan s’enfronta a allò en què s’ha convertit. I és inevitable que el públic es pregunti si també porta a dins les empremtes de la seva família: "Què heretem? Què transmetem sense adonar-nos-en? Podem evitar convertir-nos en allò que ens ha fet mal?".
L'equip teatral d'Amics de les Arts no ha volgut jutjar aquests personatges, sinó acostar-se "a les seves contradiccions i entendre com afronten allò que els costa mirar de cara. Perquè potser fugir del passat no és suficient per deixar de repetir-lo".
Com es reinventa l'elenc dia rere dia, amb 14 funcions? Hom no es veu immers en la rutina? "Acabarem esgotats, però tot això s'aconsegueix amb rigor escènic i voluntat. La rutina desapareix en l'escenari. Cada dia el públic és diferent. Per a ell no hi ha rutina", conclou Maria Miralda.