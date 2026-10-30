La Paulina fa 120 anys i Terrassa li dedica la Festa de les Lletres

Va ser senyora de les lletres, però només amb una obra de creació literària publicada, “Quatre narracions” (1982). Va ser, sobretot, protagonista d’una vida intensa, sovint atzarosa: filla de l'industrial Francesc Pi de la Serra i Mata de la Barata, activista cultural, capdavantera de múltiples causes culturals, escriptora, col·laboradora de ràdio, professora, presidenta de la secció femenina de la delegació de Terrassa de la Lliga Regionalista, becada per estudiar a l’Escola de la Societat de les Nacions a Ginebra, exiliada a París després de l’esclat de la Guerra Civil, secretària particular de Francesc Cambó. Va tornar a Terrassa el 1945. Es va vincular a Amics de les Arts i a la tertúlia Colla dels Ximples. Va ser amiga d’escriptors com Carles Riba o Salvador Espriu. Va ser referent del Grup de Terrassa, on hi havia artistes com Antoni Padrós, Marc Molins o Marta Pessarrodona. Va formar part de la direcció local d’Òmnium Cultural, creada l’any 1967. El 1978 és va publicar la seva crònica “L’ambient cultural a Terrassa, 1877-1977”. Era terrassenca de soca-rel, il·lustre conciutadana, de família benestant. Es deia Paulina Pi de la Serra i Joly i va traspassar l’any 1991. Té dedicada una plaça al barri del Segle XX. Va néixer fa 120 anys i Terrassa li tributa un homenatge per aquesta efemèride a partir d'aquest dilluns vinent, 2 de novembre, i fins el 30 de novembre.
El cicle
Segons indica l’Ajuntament, el cicle “Paulina Pi de la Serra”, que commemora el 120è aniversari del naixement de l’autora i activista cultural terrassenca, vol apropar al públic “la seva trajectòria, els seus textos i el context històric i cultural en què va desenvolupar la seva activitat”. El programa commemoratiu inclou xerrades, lectures dramatitzades i una exposició documental i biogràfica al voltant de l’obra i la vida de l’autora, que rebrà un homenatge específic a la Festa de les Lletres d’enguany.
Exposició
Aquest dilluns vinent, l’alumnat de batxillerat escènic de l’institut Torre del Palau, inaugurarà a l’Arxiu Històric l’exposició biogràfica i documental que ha realitzat sobre Paulina Pi de la Serra. L’acte inaugural, que començarà a les 18.30 hores, inclourà una dramatització especialment preparada per a l’ocasió pels alumnes. L’exposició, que es tancarà el 12 de novembre, descobreix la trajectòria vital i literària de Paulina Pi de la Serra a través de documents, textos i materials sobre la seva figura i l’entorn en què va desenvolupar la seva activitat. La mostra es traslladarà despré a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), on romandrà del 16 al 30 de novembre.
Conferències
Precisament a la BCT es durà a terme la conferència “Paulina Pi de la Serra, el món d’ahir”, que pronunciarà Vicenç Villatoro el 9 de novembre, dilluns, a partir de les 18.30 hores. El 17 de novembre, a les 19 hores, Adela Farré oferirà la xerrada “Paulina Pi de la Serra i Amics de les Arts: la Dama i els Ximples”, a Amics de les Arts.
La festa
La següent cita del cicle consistirà en una lectura dramatitzada de textos de l’autora, a càrrec de l’actriu terrassenca Teresa Sánchez, en el marc de la celebració de la Festa de les Lletres. Serà el 30 de novembre, dilluns, a les 19 hores, al Teatre Alegria. “D’aquesta manera, la commemoració s’integra en una de les cites literàries més importants de la ciutat i contribueix a donar més visibilitat a la seva figura i obra”, afirma l’àrea municipal de Promoció Cultural.