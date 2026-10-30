Terror amb una orquestra a Terrassa: "El suspens no s'explica, s'escolta"

A Terrassa posen “Psicosi” a la gran pantalla, però no a una sala de cinema. Almenys, no en aquesta ocasió. LaFACT Cultural serà l’equipament on aquest diumenge es durà a terme una experiència que, segons els seus promotors, es desenvolupa per primer cop fora de Barcelona amb aquest format. I el format és el següent: mentre es projecta el film d’Alfred Hitchcock, una orquestra desplegarà en directe la llegendària banda sonora de Bernard Herrmann. L’esdeveniment, que començarà a les 18 hores, esdevé un dels plats forts de la programació Simfònics, la nova temporada de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) a Terrassa.
Entre el 25 de setembre del 2026 i l’1 de maig del 2027, la temporada oferirà nou concerts en un cicle que va començar amb “Danses hongareses de Brahms”, un programa dirigit per Andrés Salado i protagonitzat per la violista Sara Ferrández. La segona proposta és la de vinculació cinematogràfica pionera, amb l’OSV tocant les peces inquietants de Herrmann mentre a la pantalla es viu la pesada atmosfera protagonitzada per Norman Bates (Anthony Perkins) i Marion Crane (Janet Leigh) en un motel en blanc i negre.
Julian Bigg ha estat el director escollit per al concert de l’OSV. “Les famoses cordes tallants i els motius obsessius que han marcat la història del cinema prenen una nova dimensió a la sala de concerts, intensificant cada escena i convertint la projecció en una experiència immersiva i inoblidable”, anuncien els organitzadors de l’esdeveniment, produït per PGM Productions, Inc. de Nova York i presentat en col·laboració amb IMG Artists. Jordi Cos, president de l’OSV, afirma: “Hitchcock sabia que el suspens no s’explica, s’escolta”. La pel·lícula és coneguda, però la interpretació en directe de la música permet descobrir-ne una nova dimensió: “El crit més esgarrifós de ‘Psicosi’ el fan els violins”, afegeix Cos. El preu de les entrades va dels 12 (per a joves fins a 30 anys) als 32 euros.