Ballart reclama a la Generalitat una plantilla estable per als Bombers de Terrassa: "No poden dependre d'hores extraordinàries"

El grup municipal de Tot per Terrassa portarà al Ple d'aquest dimarts un acord que insta la Generalitat a garantir de manera estructural els mínims de personal del Parc de Bombers de Terrassa. L'alcalde, Jordi Ballart, ha remarcat la necessitat d'una planificació estable per a un dels parcs amb més activitat de Catalunya: "No podem permetre que un servei tan essencial per a la seguretat de la ciutat depengui de la voluntarietat de les hores extraordinàries; la Generalitat ha d'assumir la seva responsabilitat i cobrir les guàrdies amb el personal estructural que correspon".
Tot i que el mínim teòric està fixat en 8 efectius per torn, segons indica Tot per Terrassa, les baixes i absències deixen sovint les guàrdies amb només 6 o 7 bombers. Aquestes manques es cobrien fins ara amb hores addicionals voluntàries, una pràctica que el col·lectiu ha aturat en el marc de les seves mobilitzacions. Tal com exposa la proposta del grup de l'alcalde, "una intervenció segura requereix cinc persones per vehicle: dos bombers a dins, dos a fora preparats per ajudar-los i un comandament que coordina". Com que el Parc de Terrassa rep sovint una segona alarma amb la primera encara en curs, la iniciativa fa seva la reivindicació de la plantilla d'arribar als "12 efectius presencials per guàrdia, amb l'horitzó de 15", considerant, els de Ballart, insuficients els 9 que preveu la Generalitat per al 2028.
Atenció a la salut i negociació laboral
A més, la proposta impulsada per Ballart posa l'accent en la salut laboral dels professionals, recordant que des del 2022 l'Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer classifica l'ofici de bomber com a cancerigen. Per aquest motiu, es reclama que els equips de protecció individual (EPI) contaminats "es retirin 'in situ' i es netegin en centres especialitzats, i no als parcs, on els bombers mengen i descansen". Amb aquest text, la formació reconeix la tasca del cos i demana negociar els pròxims acords 2027-2030 amb els sindicats.