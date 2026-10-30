Comença el concurs del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra

Els cinc insignes membres del jurat ja s'han van posat a la feina sobre el terreny aquest divendres. A les 15 hores han començat les audicions de les peces de la desena de formacions que concorren enguany a la 16a edició del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, un dels concursos més prestigiosos d’Espanya en aquest àmbit i que continuarà aquest dissabte amb més audicions per acabar aquest diumenge, a partir de les 19 hores, amb el lliurament del guardó. Tot plegat, a l’Auditori Terrassa, escenari d’aquest certamen biennal convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i amb Rosa Maria Ribera com a directora artística.
Un dels 11 grups previstos en principi no s'ha presentat a la competició, segons l'organització. Es tracta del Trio Oxes. Els compositors Albert Guinovart i Joan Magrané, l’oboista Barbara Stegemann i els violinistes Helena Satué i Enric Riera formen el jurat de l’edició d’aquest any, en la qual participen els següents conjunts amb músics de diversos llocs d’Europa: Quartet Vivancos, MSM Quartet, Osinum Quartet, Jouska Quartet, Sonora Trio, Apolo Quintet, Trio Jacob, Quartet Gaudí, Velvet Quartet i Trio Gaudí. Els grups candidats al guardó han de tenir entre tres i nou membres i una mitjana d’edat no superior als 35 anys, amb, almenys, un membre català o resident a Catalunya.
L’acte de cloenda previst per a aquest diumenge inclourà un breu homenatge a Joan Casals, el músic i mestre terrassenc traspassat fa un any. El Premi BBVA de Música de Cambra, instituït l'any 1992 per l'Obra Social de Caixa Terrassa, rep el nom de Montserrat Alavedra, soprano egarenca morta l’any 1991.