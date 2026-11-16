"La bola negra" ja és la pel·lícula més vista del segle al Cinema Catalunya de Terrassa

Segueix en cartellera i, per tant, seguirà acumulant espectadors. "La bola negra" s'ha convertit en la pel·lícula més vista de la història recent del Cinema Catalunya després de desbancar "Casa en flames".
Aquest cap de setmana el film de Los Javis ha superat els 12.175 espectadors que va registrar la comèdia protagonitzada per Emma Vilarassau ara fa dos anys.
El fenomen cinematogràfic, però també social, de "La bola negra" segueix fent història i ja és la pel·lícula més vista durant aquest segle al Cinema Catalunya de Terrassa. El film dirigit per Javier Ambrossi i Javier Calvo (coneguts popularment com Los Javis) ha superat "Casa en flames", cinta que ara fa dos anys va arribar a acumular 12.175 espectadors al llarg de 17 setmanes.
Fins ara aquesta era la pel·lícula més vista a la sala municipal però, tal com era de preveure pel ritme de venda d’entrades, "La bola negra" ha aconseguit batre l’anterior rècord, i ho ha fet amb moltes menys projeccions.
De moment, aquest drama històric al voltant de la figura de Federico García Lorca s’ha pogut veure al cinema terrassenc en 77 sessions, mentre que "Casa en flames" es va programar fins en 129 ocasions.
Seguirà creixent
Així, "La bola negra" ha necessitat un total de set setmanes en cartellera per assolir el primer lloc de la classificació. Es va estrenar el divendres 25 de setembre i des de llavors ja han passat 12.401 persones a veure la pel·lícula al Catalunya. La xifra seguirà creixent, ja que el cinema ubicat al carrer de Sant Pere continuarà projectant el film algunes setmanes més.
Els responsables del Cinema Catalunya destaquen també la mitjana d’assistència, que en el cas de "La bola negra" se situa en 161 entrades venudes per a cada sessió. Això significa que en diverses ocasions la sala de cinema s’ha omplert de gom a gom. Durant les dues primeres setmanes, el film va haver de penjar el cartell de "no queden entrades" durant 10 dies consecutius.
El públic assistent és de perfil divers, però "amb molta més gent jove del que és habitual", apunten els responsables del cinema municipal. "Un èxit sense precedents que probablement també s’explica pel fet que la pel·lícula hagi estat seleccionada per representar Espanya als Oscars", afegeixen.
La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa es va fer càrrec de la gestió del Cinema Catalunya a partir de l’any 2000. Afirma que, per tant, no disposa de dades exactes dels anys anteriors.
Classificació actual de les pel·lícules més vistes al Cinema Catalunya:
1. "La bola negra", 12.401 assistents (segueix en cartellera).
2. "Casa en flames", 12.175 assistents (2024).
3. "Intocable", 10.581 assistents (2012).
4. "El 47", 8.062 assistents (2024).
5. "Bohemian Rhapsody", 7.289 (2019).