Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 13, 14 i 15 de novembre

La ciutat bull d'idees i iniciatives en molts racons. És impossible abastar-ho tot, però aquí us oferim possibilitats de gaudi cultural per a aquest cap de setmana, amb gairebé tots els segments atesos.
Vetllada rockera
Nit de rock amb Malas Decisiones (tribut a Los Zigarros), SixtyLau i Old Times. A la Sala Backstage, BallVallès. Divendres, a les 21 hores.
Jam especial
Nova sessió de la proposta Vocal Jam, sessions per a cantants, amb l’acompanyament de Zazu Osés al piano. La trobada serà al Cafè de l’Aula, divendres, a les 21 hores.
La Diversa
La llibreria Synusia i l'Ateneu Candela celebren la tercera edició de La Diversa, "una fira d'editorials crítiques amb activitats per pensar el sistema sexe-gènere, la construcció social dels gèneres, els cossos i les sexualitats des d'una perspectiva antiracista i transfeminista". A l'Ateneu Candela, dissabte, de 10 a 20 hores.
Valentia
Representació de l’obra “Dones valentes”, de Txell Feixas Torras, amb direcció de Glòria Balañà i Altimira i dramatúrgia de Glòria Balañà i Aina Tur. A escena: Emma Arquillué, Marwa Bakhat, Agnès Jabbour, David Menéndez i Manar Taljo. Una producció del Teatre Lliure. Al Teatre Principal, dissabte, a les 19 hores.
Coro Vell
Concert de Meritxell Cusidó i Rodrigo Alvarado, duo de flauta travessera i guitarra. Al Coro Vell, al carrer de Sant Marian. Dissabte, a les 19 hores.
Dissidència
Vespreig “dissident”. FRAGMENT A presenta Hagamos Ruido + Ali$ DJ Set, dins dels actes de La Diversa. A la Casa de la Música, al número 76 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels. Dissabte, a les 19 hores.
Monòlegs
TerrassaProjectComedy obre la temporada de monòlegs amb la presentació de Sergi Fernández i les actuacions de Pol Gallardo, Dani el Loco de la Colina, Iliana i Magcaroni. Al Vapor de Prodis, al carrer del Bruc. Dissabte, a partir de les 20 hores.
Soroche
Concert de Soroche, el projecte d’AFFRA i Daniel Felices. Música en directe amb veu i guitarra. Al Vapor de Prodis. Dissabte, 21 hores.
Raffaella
Tribut musical i escènic dedicat a la inoblidable Raffaella Carrà. L’encarregada de donar vida a aquest homenatge és Rebeca Querol, cantant, actriu i ballarina valenciana. A LaFACT Cultural. Dissabte, a les 20 hores.
Tributs
Homenatges rockers a Michael Schenker i Rainbow amb Captain Nemo i Long Live Rainbow, respectivament. A la Sala Backstage, a BallVallès. Dissabte, a les 20.30 hores.
Gòspel
Espectacle “Eternal gospel, un gènere immortal”, a l’Auditori Terrassa. Un viatge musical per descobrir l’evolució del gòspel des de les seves arrels africanes a la fusió amb cançons ben conegudes. Cor: Gospel Vallès. Direcció: Julià Monje Alonso. Amb la col·laboració especial d’Eli Dance. Cicle Terrassa Ciutat Coral. Un viatge musical que recorre les arrels del gospel fins a l’actualitat, mostrant la força i la vitalitat d’un gènere que continua emocionant. Aquest diumenge, 15 de novembre, a les 18 hores.
Gala
Segona edició de la Gala de Musicals, amb els grups de teatre del Casal de Sant Pere. La sessió inclourà un bingo musical. A la Sala Crespi, diumenge, a les 18 hores.
Trobada
Nova trobada musical, amb Khem Iglesis. A la seu de l’Ateneu Terrassenc. Aquest diumenge, 15 de novembre de 2026, a les 18 hores.
Comèdia
David Navarro, còmic procedent de Jaén, porta a Terrassa la seva obra “No tengo remedio”, un monòleg en forma de confessió. A la Sala Crespi, dissabte, a les 21 hores.