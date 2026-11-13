Ja podeu triar el cartell del jazz entre aquestes tres imatges

Teniu una setmana, fins el 19 de novembre, dijous, per contribuir a la selecció de la imatge que es convertirà en el cartell oficial del Festival Jazz Terrassa 2027, el de la 46a edició. El primer pas, el del primer filtre, s'ha dut a terme aquest dijous, 12 de novembre, amb una festa a la Nova Jazz Cava, on el públic assistent ha votat les tres fotos finalistes de les 18 aportades pel fotògraf Joel Codina a l'esdeveniment. Els aficionats han anat col·locant enganxines en els potencials cartells. La metodologia d'elecció final de la imatge guanyadora serà menys artesanal, gens presencial: es farà a través del perfil d''Instagram de la Nova Jazz Cava de Terrassa. No són fotografies de jazz. Són destil·lacions conceptuals amb evocacions terrassenques, unes més explícites que altres.
El Festival Jazz Terrassa (FJT) se celebrarà del 26 de febrer al 19 de març del 2027. Els preparatius de la divulgació, però, es van posar en marxa mesos enrere i de nou serà Evil Love, la companyia fundada i dirigida pel terrassenc Aleix Satorras, qui liderarà la campanya creativa de difusió. "Es tracta de trencar motlles i dinàmiques conegudes", ha avançat Satorras a aquest diari durant la festa inaugural del festival.
Els lemes
L'any passat, en la preparació del 45è festival, el del 2026, es va muntar una campanya trencadora que es va iniciar amb la instal·lació d'elements publicitaris suggeridors per escalfar l'ambient abans de la iniciativa que va obrir-la: l'artista urbà Morcky va pintar cartells en una performance a la Cava mentre es tocava jazz en directe. D'aquella experiència va sortir el cartell guanyador, amb el lema "What is jazz?" com a fil conductor de tot plegat. Era una constatació del que significa (o no) el llenguatge de la música lliure, difícil de classificar. "This is jazz" és el lema d'enguany. Triar el cartell entre tots, això és jazz, també.
Aquest dijous al vespre, quan hom entrava a la Cava, rebia un sobre amb les senzilles instruccions i les tres enganxines. Es recomanava col·locar-ne una a cada foto preferida, tres gomets, tres fotos. Una imatge de la teulada de l'antic Vapor Aymerich, Amat i Jover, l'actual seu del MNACTEC, s'omplia de mica en mica de gomets. Esdevenia la favorita en els primers minuts de partit. El club tenia per distribuir 140 sobres. Un modest aficionat feia campanya per una imatge que havia capturat dos ocells suspesos en el cel. "Podria ser una metàfora de Charlie Parker", comentava l'humil aficionat. Parker era conegut amb el sobrenom de Bird, ocell. Les aus van caure, en fi. Una altra fotografia representava la imatge d'un autobús municipal, passada per la mirada transformadora d'un mirall. Jazz com a sedàs.
Convocatòria amb 18 propostes
El Club de Jazz Terrassa "vol agrair especialment la participació i la implicació de totes les persones que s'han acostat a la sala per prendre part en aquesta iniciativa i escollir les tres fotografies finalistes d'un total de 18 propostes. Una convocatòria participativa que ha convidat el públic a convertir-se en protagonista de la campanya gràfica de l'edició 2027, sota la direcció creativa d'Evil Love", ha explicat l'entitat organitzadora de l'esdeveniment.
Joel Codina, fotògraf terrassenc, ara establert a Corbera, director del Corbera Jazz Festival, estava pletòric: "Aquesta oportunitat és un regal en vida. un orgull. Quan em mori, quedarà una imatge meva en la història del festival"
Al centre de la sala també s'ha instal·lat un metacrilat retolat amb el lema "This is jazz" que ha convidat el públic a fotografiar-s'hi lliurement durant la vetllada, com un "photocall". Segons el club, aquest element "simbolitza l'evolució del concepte creatiu del Festival Jazz Terrassa: si en l'edició 2026 la campanya plantejava la pregunta 'What is Jazz?', enguany, el punt de partida és 'This is Jazz', una afirmació oberta que dona veu a les múltiples mirades, expressions i maneres de sentir el jazz. Perquè no hi ha una única resposta, sinó tantes com persones s'hi apropen i mirades que el construeixen".
"Aquesta és la primera acció del Festival Jazz Terrassa del 2027. Volíem mantenir l'esperit de l'any passat, un esperit més participatiu, intentant que la gent contribueixi a la selecció de la imatge final, tenint una mirada oberta com la del Joel", ha apuntat Susanna Carmona, coordinadora del club.
Joel Codina, fotògraf terrassenc, ara establert a Corbera, director del Corbera Jazz Festival, estava pletòric: "Aquesta oportunitat és un regal en vida. un orgull. Quan em mori, quedarà una imatge meva en la història del festival". El procés de cribratge de les 18 fotografies "ha estat difícil però divertit", però el treball amb el Club de Jazz Terrassa i Evil Love ha aplanat el camí d'un procediment en el qual Joel Codina ha intentat "posar un toc molt egarenc, conceptual però amb llocs de Terrassa recognoscibles". El fotògraf ha aprofitat la seva intervenció per retre un homenatge a Miquel Carol i Virgili Vera, dos mestres que van influir molt en el seu treball.
Mentre la gent deambulava, departia o se solaçava en la demora de la decisió amb una copa de cava, Trescatorze DJ oferia una sessió vinílica de jazz d'ampli espectre, que igual s'aturava en el bebop de frenesí que s'ajustava al swing tradicional. This is jazz. A partir de les 21.30 hores s'ha desplegat el concert d'Among 3 feat. Albert Cirera, per obrir la jam session dels dijous, aquest cop en una vetllada especial. A la mitja part de la jam session s'han anunciat les tres fotografies finalistes, que passen a la votació final. "Ara, la decisió final és a Instagram", diu el club.