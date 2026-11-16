Els Minyons de Terrassa completen a Sant Cugat la quarta tripleta màgica de la temporada

Els Minyons de Terrassa van tancar diumenge el seu calendari d'actuacions fora de casa amb una diada de gran solvència i ofici a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès. Compartint cartell amb la colla amfitriona, els Castellers de Sant Cugat, i els Castellers de Sants, els malves van descarregar la seva quarta tripleta màgica de la temporada, un registre que referma el bon estat de forma a les portes de la cita culminant de l'any, la Diada de la Colla d'aquest diumenge.
La jornada va arrencar amb l'execució de dos pilars de 4 simultanis d'inici. Entrats en matèria, els egarencs van exhibir seguretat i bona mida descarregant per ordre el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre. Van arrodonir la tripleta completant la "catedral", el 5 de 8. L'actuació es va segellar amb un vano de 5 de comiat.
Valoracions del cap de colla
En acabar l'actuació a Sant Cugat, el cap de colla dels Minyons, Bru Busom, va valorar molt positivament el rodatge fet a plaça i les bones sensacions que deixa la feina feta de cara al salt d'alçada de la setmana vinent: "Veníem a fer aquesta actuació per poder executar un bon 3 de 9, que ens quedés una bona sensació, i poder fer el 4 de 9 i anar-lo rodant també ens ajuda a fer bones actuacions. Aquest 5 de 8, de cara a la setmana que ve, també té l'objectiu de pujar-lo un pis més." De cara a la Diada del diumenge 22, va dir: "3 de 10, 5 de 9 i 2 de 9 és el nostre programa. Per això acabarem de treballar-ho aquesta setmana: tenim dos assajos molt importants, tant dijous com divendres, per acabar d'enfilar aquestes estructures i trobar els detalls perquè el castell funcioni. Al final hem de millorar una mica el que vam trobar a Girona. Hem treballat aquests dies, ho estem trobant i tenim bona confiança. Per tant, en aquests assajos toca acabar-ho de donar tot".
Sobre l'evolució específica del castell de deu pisos als assajos, el cap de colla es va mostrar optimista respecte a l'objectiu principal de la Diada: "Hem vist quins eren els desajustos que teníem i, en funció d'això, hem intentat trobar les solucions i està funcionant. Per tant, tenim bona vibració respecte al castell, estem contents i veiem que podem fer un molt bon 3 de 10".
Setmana decisiva a Cal Reig abans de la Diada
Amb els deures fets a Sant Cugat, els Minyons encaren ara la setmana més esperada del calendari. La XLVIII Diada de la Colla se celebrarà el proper diumenge 22 de novembre a la plaça Vella de Terrassa, on els malves buscaran posar el colofó a la temporada 2026. Per garantir els volums de pinya, folre i manilles que exigeix el programa de gamma extra, els assajos generals d'aquest dijous 19 i divendres 20 de novembre a Cal Reig seran absolutament determinants.