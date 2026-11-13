La cirereta de Bruce Barth amb Piero Odorici

Res diuen les cròniques que la decisió fos premeditada, però no cal descartar-ho: Bruce Barth torna a Terrassa 48 hores després que una festa inauguri la carrera cap al Festival Jazz Terrassa 2027. Una de les cites més significatives del certamen és la concessió del Premi Jazzterrasman, i el californià Bruce Barth el va aconseguir el 2014. Aquest dissabte (a les 21.30 hores) pujarà de nou a un dels seus escenaris predilectes, la Nova Jazz Cava, per retre un dels homenatges que el Club de Jazz Terrassa ha organitzat enguany per commemorar el llegat de l’enorme figura de John Coltrane en el centenari del seu naixement.
Piero Odorici, saxo tenor, colidera la proposta, en què Barth es presentarà al passatge de Tete Montoliu en format de trio, amb Roz Macdonal al contrabaix i Stephen Keogh a la bateria. El concert se centrarà en la música que Coltrane va desenvolupar entre el 1961 i el 1965, amb temes dels àlbums “My favorite things”, “A love supreme”, “Imprealssions” i “Crescent”.
Trajectòria
Nascut a Pasadena (Califòrnia) i establert professionalment a Nova York des del 1988, Bruce Barth és pianista, compositor, arranjador i productor discogràfic amb una extensa i reconeguda trajectòria internacional. Ha col·laborat amb figures com Terence Blanchard, Stanley Turrentine i Tony Bennett, i ha compartit escenari amb músics com Freddie Hubbard, Tom Harrell i Branford Marsalis.
El saxofonista Piero Odorici ha treballat amb grans noms del jazz com Cedar Walton, George Cables, Eddie Henderson, Lee Konitz, Joe Lovano i Steve Grossman. Tornarà a la Nova Jazz Cava més de 25 anys després de la seva darrera actuació, el febrer de 2001, quan va participar com a convidat especial del trompetista novayorquès Eddie Henderson. En aquesta ocasió s’incorpora al trio de Barth per revisitar una etapa fonamental de la trajectòria de Coltrane i celebrar la vigència de la seva herència musical.