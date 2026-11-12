Alicia flamenca: "Fins i tot en els mons més màgics hi ha veritats que fan mal… i que sanen"

Flamencología tornarà a representar enguany el seu espectacle “Alicia en el país del flamenco”, un viatge escènic on l’encís es fusiona amb l’obra de Lewis Carroll en una reinterpretació contemporània i simbòlica. Amb direcció, guió i coreografia de Cristina Blanco i Sergio Quesada, i música i direcció musical de Rafael Fernández, se celebrarà a l’Auditori Terrassa aquest dissabte, a les 20 hores.
Al ball: Azahara Ortiz, Daniela Quesada, Eli Gómez, Emma Vázquez, Estel Ortuño, Irene Torres, Judith Martínez, Paula Rosillo, Sara Martínez, Sergio Quesada, Shakira Ramírez, Silvia García, Thais Córdoba i Viola de Blasi. Música: a les guitarres, Rafael Fernández i Jordi Prieto. Veus: Ana "Naranjita de Triana" i David de José. Percussió: Lucas Balbo. Baix i mandolina: Nene Maya. Flauta travessera: Fran León. Tècnic de llums: Alberto Chamorro.
El viatge
L'obra narra el viatge de l'Alicia seguint al Conill Blanc cap a un univers insòlit, "poblat de personatges que semblen ballar a la vora de la raó", com apunta l'entitat organitzadora. Res és exactament com sembla i, entre colors, música i dansa, "el públic descobrirà que fins i tot en els mons més màgics hi ha veritats que fan mal… i que sanen".
Amb música, coreografia i posada en escena pròpies, "aquesta producció ret homenatge a la creativitat, la diversitat i la força expressiva del flamenc actual".