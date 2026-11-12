Un rodamón provoca el riure a Terrassa: "Celebra la simplicitat"

Gromic és l’alter ego de Michaël Gueulette, pallasso belga, i és el títol de l’espectacle que aquest autor multipremiat presentarà aquest diumenge vinent a LaFACT Cultural (18 hores, 12 euros) com una mena de viatge poètic que connecta amb el públic amb un llenguatge universal. La gramàtica: la senzillesa, el joc i la capacitat de sorpresa sovint amagada en les petites coses. Gromic va crear, dirigeix i interpreta aquesta obra sense paraules protagonitzada per un rodamons entranyable que combina humor, màgia i esperit clown.
“La tendresa del riure” marca la intenció d’aquest muntatge, segons subratllen els organitzadors de l’esdeveniment. Gromic desplega a l’escenari un assortiment d’humor visual ple de poesia. “Celebra la simplicitat, la humanitat i la bellesa de l’instant present”, afegeixen.
Michaël Gueulette és un pallasso visual i autor belga. Té la seva base a Barcelona. “Fa més de 15 anys que desenvolupa un art de la comunicació invisible, basat en l’autoconeixement i en la relació viva amb el públic. Autodidacte, amb algunes formacions entre Bèlgica i Espanya, l’espurna d’aquest art va néixer en descobrir mestres com Avner, George Carl, Peter Shub i Joe Jackson Jr”, expliquen els promotors del muntatge. Amb el temps, diuen, Gromic “ha forjat un enfocament personal i contemporani del clown: la connexió emocional com a clau de la comunicació humana”. Recorda, a través del riure i la senzillesa, “la bellesa de la nostra experiència humana”.
Gires
Des de la seva creació, Gromic ha recorregut festivals, teatres i esdeveniments culturals de tot Europa. Ha voltat per països com Espanya, França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Luxemburg, Suïssa, Portugal, Àustria, Noruega, Finlàndia, Polònia, República Txeca, Croàcia, Andorra, Jordània, Turquia i Irlanda.
La seva feina ha estat reconeguda en nombrosos festivals internacionals. L’organització de l’esdeveniment a LaFACT Cultural afirma que les obres de Gromic “fan riure els infants, commouen els adults i reconcilien les generacions al voltant d’un riure sincer i compartit”.