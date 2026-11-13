Emma Arquillué es una dona valenta: “Cada cop són més les que es rebel·len”

La periodista Txell Feixas, Premi Nacional de Comunicació 2023, va publicar “Dones valentes” l’any 2020. Era un recull d’històries exemplars de dones exemplars que, lluitant contra el seu sotmetiment, posaven el seu gra de sorra per canviar la història de l’Orient Mitjà. El llibre va saltar a l’escena de la mà del Teatre Lliure, que portarà a Terrassa el muntatge aquest dissabte, 14 de novembre, a partir de les 19 hores, al Teatre Principal, amb un elenc que compta amb l’actriu terrassenca Emma Arquillué. Després de la funció, a la Cocteleria del Principal, Txell Feixas i Glòria Balañà, directora de l’adaptació teatral, obriran un diàleg amb el públic.
“Com és que Txell Feixas Torras pot ensenyar-nos tantes històries i tan descomunals, tan portentoses, tan honorables, tan transcendents, i totes, totes, protagonitzades per dones? Fàcil: perquè Txell Feixas Torras les veu. Perquè les vol veure. Perquè a ella les vides de totes aquestes dones valentes no se li han fet transparents, quan se les ha topades a Beirut, a Gaza, a Rojava, al Kurdistan iraquià, a Síria”, va deixar escrit Gemma Ruiz Palà al pròleg del llibre.
Glòria Balañà i Altimira dirigeix l’obra teatral. A escena, Emma Arquillué, Marwa Bakhat, Agnès Jabbour, David Menéndez i Manar Taljo
L’obra “és també el crit de moltes dones”, diu un dels personatges. “Cada cop són més les que es rebel·len”, s’hi afegeix. La producció constitueix “un homenatge escènic a la força, la veu i la determinació de les dones a través d’històries de coratge i superació”. Glòria Balañà i Aina Tur proposen una dramatúrgia trenada amb històries de resistència, de rebel·lia, d’empatia. Són les històries de la Joumana, la Samar, la Gulan, la Hiyam, la Khadija, la Benchymar, la Lara, la Maya, la Nancy i en Samir. Històries que han passat al Líban, Gaza, Rojava, el Kurdistan iraquià, Síria o l’Afganistan. Són experiències de dones “que lluiten per fer-se visibles allà on les volen invisibles, perquè ningú les esborri ni els robi la fortalesa, la dignitat ni les ganes de viure”, explica la presentació del muntatge.
Pura supervivència
La del llibre apuntava: “En la regió hi ha una revolució en marxa, persistent i determinada com cap altra: comença just quan neix una nena, i continua en la seva infantesa, joventut, plenitud i vellesa. És la revolució de les dones. La seva és una lluita sense treva ni final contra el patriarcat secular que domina la política, la cultura i la societat. De vegades, la lluita és per la pura supervivència; d’altres, una lluita conscient i organitzada —política— per guanyar i defensar drets tan bàsics com el dret a néixer, el dret a avortar, el dret a una educació, a una feina digna, a defensar-te de qui et vol destruir, a conservar allò que encara no t’han pogut manllevar… El dret, en resum, a existir”.
La mirada de la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a l’Orient Mitjà venia marcada per una especial sensibilitat envers les històries de les dones valentes i anònimes “que potser no troben espai als informatius, però que commouen, empoderen i expliquen millor que cap altra notícia els canvis que vindran i que fa temps que truquen a la porta dels països àrabs”.
Glòria Balañà i Altimira dirigeix l’obra teatral. A escena, Emma Arquillué, Marwa Bakhat, Agnès Jabbour, David Menéndez i Manar Taljo. L’escenografia és d’Ona Grau i el vestuari, de Marta Rafa. El responsable d’il·luminació és Marc Lleixà (A.A.I.) i el del so, Àlex Polls, mentre que Ariadna Montfort i Anna Serra són les encarregades del moviment.