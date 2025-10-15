La "bona gent" exhaureix entrades a Terrassa

Exhaureix entrades temporada rere temporada, i aquesta cita no en podia ser l’excepció. Torna a Terrassa Quim Masferrer amb “Bona gent!”, i LaFACT s’omplirà de nou de públic aquest dissabte (21 hores) per veure aquesta aventura de l’actor i presentador. La gent no serà només públic. L’explicació: amb l’espectacle, Masferrer ret un homenatge precisament als espectadors.
El públic, doncs, és el protagonista d’aquesta experiència teatral que LaFACT qualifica “d’única i irrepetible”, entre altres motius perquè l’espectacle no es pot repetir a cada funció, perquè l’actor va desgranant-hi anècdotes de manera totalment improvisada. La presentació de l’obra a Terrassa ho deixa clar: “Torna Quim Masferrer, torna ‘Bona gent!’ Tornen noves històries a cada funció”.
Teatre de Guerrilla
L’autor va néixer a Sant Feliu de Buixalleu l’any 1971. Inquiet, de ben jove va començar a escriure els seus propis guions teatrals i va fundar la seva primera companyia. Després, el 1998, va crear Teatre de Guerrilla, iniciativa que va encadenar temporades amb propostes provocadores de debat. N´és director, autor dels espectacles de companyia i actor en el seu si. Amb Teatre de Guerrilla va desenvolupar l’espectacle “Teatre total”. Després, “Som i serem” (1999); “El directe” (2000); “EEUUropa” (2003); “Somos lo que somos” (2006); “Fum” (2008), “Humo” (2009); “El xarlatan” (2010); la versió en castellà, “El charlatán” (2011); “Temps” (2012), “Tiempo” (2016), “Bona gent” (2018) i “Moltes gràcies” (2020).
Quim Masferrer ha rebut diversos premis i reconeixements. En destaca el Premi de la Institució de les Lletres Catalanes (any 2000) per la seva trajectòria com autor teatral. També va obtenir el Premio Ondas a Millor Programa de TV no estatal pel seu espai “El foraster”, que va començar les emissions el 2013. Com destaca LaFACT, “el seu teatre no deixa indiferent i, a més a més, permet lectures diferents, des de la més immediata, popular i còmica fins a la més profunda i filosòfica”.