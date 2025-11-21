La cantautora de Terrassa que solca les ones del temps

Han estat dos anys de feina compositiva indissociable del creixement personal i musical. Aquest bienni de trànsit i esforç culmina aquest divendres amb el llançament d’un disc. És el primer àlbum d’estudi de la cantautora terrassenca Sophie Coff, es titula “Las olas del tiempo” i es tracta d’un projecte autoeditat que estarà disponible a partir d’aquest divendres a totes les plataformes digitals. “Las olas del tiempo” constitueix una proposta que combina la cançó d’autor amb influències funky, tocs de gèneres dels anys vuitanta i moments de pop melòdic.
Set temes conformen el disc de debut que Sophie Coff ha escrit en un període que considera “de transformació vital”. En un primer moment, cada peça semblava adquirir una vida autònoma, però les històries es van acabar unint de manera natural, no forçada, sense obeir a una pretensió inicial de concepte. I van acabar construint emoció vital. Sense pretendre-ho al principi, aquestes històries es van unir de manera natural fins a construir “un relat comú marcat per l’amor propi, la sensibilitat i la necessitat de donar-se espai a una mateixa”. La cantant de Terrassa explica que aquest treball ha estat “un procés de deixar anar la por, d’entendre’m i acceptar la meva manera de sentir per poder cantar des d’aquest lloc”.
Les peces encaixen
Creava i cantava, però volia apartar-se de la música. Porfidiejava en aquest objectiu, però, com passa sovint en altres àmbits, aquest projecte musical va començar a agafar forma tot just en el moment en què la Sofia va deixar de lluitar contra la intenció d’apartament. “Quan vaig parar d’anar a contracorrent, les peces van començar a encaixar”, reflexiona l’artista.
Sophie Coff ha publicat dos senzills com a avançament del disc: “La orilla” i “De agosto a enero”, que han ajudat a definir el seu univers sonor i emocional. Amb la sortida del treball arriba també un nou single, “Hecho de mentiras”, una balada íntima per a veu, piano i violins que esdevé una cançó de contingut vulnerable i de les més paradigmàtiques del projecte. Els videoclips dels senzills ja estan disponibles a YouTube.