La Casa de la Música busca programadors joves a Terrassa

No cal experiència , “només ganes d’aprendre, col·laborar i proposar idees”. Aquest és un dels eixos de la nova iniciativa de la Casa de la Música de Terrassa, que ha obert la primera edició del projecte Freqüències. Es tracta d’una formació gratuïta adreçada a joves de 18 a 25 anys que visquin a Terrassa “i tinguin interès per conèixer el món de la música des de dins”. Es busquen nous programadors musicals a la ciutat.
“Freqüències vol donar veu a la joventut i fomentar la seva participació activa en l’escena musical local”, apunta la Casa de la Música. Durant tot l’any 2026, vuit joves seleccionats formaran part d’un equip “que rebrà formació, assessorament i acompanyament professional per descobrir com funciona la indústria musical”.
Al llarg del projecte, aprendran sobre producció, programació, comunicació i gestió d’esdeveniments, coneixeran el funcionament intern dels concerts —des del ‘backstage’ fins a la relació amb artistes— i participaran en la creació i organització d’esdeveniments reals. A més, “comptaran amb el suport d’un professional del sector que els guiarà durant tot el procés i els obrirà les portes a festivals, fires i mercats musicals per veure com es mou la música actualment”.
Aquest dimecres, la mateixa entitat durà a terme una sessió formativa adreçada a músics i creadors que volen aprendre a fer videoclips “amb recursos mínims”. El taller l’impartirà Ruben Castro a partir de les 18.30 hores a la Casa de la Música, al carrer de la Mare de Déu dels Àngels
El projecte inclou classes magistrals amb professionals, visites a festivals, fires i mercats musicals “i treball col·lectiu i creatiu en la programació i producció d’esdeveniments”. Les inscripcions estan obertes fins al 9 de novembre de 2025. Per participar-hi, només cal omplir el formulari d’inscripció i adjuntar una breu presentació en vídeo.
Videoclips
El títol, “El teu videoclip DIY: fes-lo amb el que tens” ja és prou revelador de la sessió, en la qual s’exploraran “conceptes bàsics, estils visuals i emocions que funcionen, així com les fases de creació d’un videoclip; des de la idea fins a l’edició”, expliquen els organitzadors. El taller presentarà aplicacions gratuïtes per editar amb el mòbil i compartirà trucs per millorar la qualitat visual”. L’objectiu: donar eines als participants per començar a crear vídeos, “sense necessitat de grans equips ni pressupost”.