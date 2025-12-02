OT 2025 Gala 11: Guillo Rist salva el segon "match-ball" i ja té un peu a la final del dia 15

La gala 11 d'"Operación Triunfo 2025" va durar 149 minuts, els mateixos que la prodigiosa versió de "Frankenstein" dirigida pel mexicà Guillermo del Toro que encara podeu trobar a Netflix. L'antepenúltima gala d'aquesta edició va tornar a ser reeixida per al terrassenc Guillo Rist, que va salvar el seu segon "match-ball" consecutiu. Amb un 55% dels vots dels espectadors, es va salvar, condemnant a l'eliminació el seu amic Crespo, que ens va emocionar a tots en el dia del seu adeu. "Aprofita i guanya!", li va etzibar a Guillo Rist en un emotiu comiat.
Va ser una nit agredolça per al terrassenc, que després de salvar-se de l'eliminació va acabar fora dels quatre finalistes (Olivia, Cristina, Claudia Arenas i Guille Toledano). Es jugarà la cinquena i darrera plaça de finalista dilluns vinent amb el seu company Tinho. Aconseguirà classificar-se per a la gran final del dilluns 15 de desembre o bé es quedarà a les portes? D'aquí a sis dies sortirem de dubtes.
El programa va començar amb una reeixida actuació grupal del tema d'Hombres G "Voy a pasármelo bien". A continuació van iniciar-se les set actuacions, ja totes individuals. El nivell va ser altíssim, com el jurat es va encarregar de corroborar. Guillo Rist ho va tornar a "petar" amb el cant a l'esperança que és "Wonder". Habillat amb una rebeca blanca sense mànigues, uns pantalons blancs i un collaret de "brilli-brilli", l'egarenc va encendre el públic amb un tema que demanava contenció i potència a parts iguals.
Va explicar-li després a Chenoa que havia passat una setmana millor que l'anterior, amb menys neguit. "El programa t'enfronta a moltes inseguretats", va explicar. Una Chenoa entregada li va etzibar: "Estàs més dolç".
Crespo va interpretar a continuació "Columbia" de Quevedo també amb gran solvència. La primera nominació del cordovès va acabar en eliminació. Cristina va emocionar propis i estranys amb el hit de Rocío Jurado "El punto de partida", acompanyada per Vic Mirallas al sintetitzador. Tinho es va lluir amb l'"I'm outta love" d'Anastacia. Al seu torn, Guille Toledano va interpretar "El roce de tu piel" de Revolver. Olivia va tornar a estar espectacular amb la impossible "Where is my husband!" de la britànica Raye. Va tancar les actuacions Claudia Arenas amb un clàssic, l'"Overjoyed" d'Stewie Wonder.
Dues artistes convidades van actuar dilluns al Parc Audiovisual de Catalunya. L'eurovisiva Ruth Lorenzo va cantar "Don't break my heart" i l'excocnursant d'"OT" Miriam Rodríguez el seu darrer senzill, "El miedo a fallar".
Massa votacions
El tram final del programa es va especialment llarg. Va incloure un total de 24 valoracions del jurat. Cadascun dels seus quatre membres es van adreçar als sis concursants. Després d'explicar-los com n'eren de bons i quant èxit tindran a la indústria, els van puntuar de 0 a 10.
La directora de l'acadèmia, Noemí Galera, ja havia advertit en la primera gala, que aquesta seria una edició de dones. I així va ser, ja que les tres primeres finalistes van ser Olivia, Cristina i Claudia Arenas, amb 37, 35 i 34 punts respectivament (de 40 possibles). Guillo Rist va acabar quart amb 33,5 punts. Va caure per poc del podi. Leire Martínez, Guille Milkiway i Cris Regatero li van donar un 8,5 cadascun, mentre que Abraham Mateo es va quedar en un 8. Aquest mig punt menys acabaria esdevenint clau.
La nota més alta de la nit va ser per a Olivia, que no va baixar de 9 i va rebre dues notes de 9,5. Guillo Rist, Guille Toledano i Tinho, els tres nois supervivents, aspiraven a la final. Els professors van salvar per sorpresa a Guille Toledano, mentre que l'egarenc i el gallec estan ara en mans del públic.
Aconseguirà el carismàtic concursant egarenc col·lar-se a la final d"OT" 2025 o patirà la mateixa sort que l'altre participant de Terrassa, Miki Núñez, que en l'edició del 2018 va ser eliminat en la penúltima gala? Abans que el nostre benvolgut batlle se'ns avanci, fem una crida ciutadana: SALVAR GUILLO RIST.