Voleu regirar els versos a Terrassa?

"L'art de regirar els versos. Curs de tècnica poètica", es titula un nou curs programat per Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa.
La institució afirma: "Si bé és cert que la Poesia (així, en majúscula) no té cap fórmula màgica que la faci aparèixer de sobte, sí que en coneixem i sabem com funcionen els requisits que considerem inherents a aquesta art, de manera que, amb un treball d'artesania de l'escriptura, podrem polir i perfeccionar punts que ens ajudin a treballar-ne les formes". Amb aquesta premissa, l'entitat cultural ha organitzat un curs de tècnica poètica amb l'escriptor Josep Pedrals. La formació es durà a terme els dies 14, 21 i 28 de gener; 4, 11, 18 i 25 de febrer; i 4, 11 i 18 de març del 2026. Els horaris: dimecres, de 18.30 a 20.30 hores. En total, 20 hores en 10 sessions setmanals. El lloc: la seu d'Amics de les Arts, al número 46 del carrer de Sant Pere. El preu: 200 euros, que en el cas de les persones associades a Amics de les Arts i Joventuts Musicals es rebaixa a 150. Passa a ser de 175 euros per a jubilats o menors de 30 anys.
Josep Pedrals proposa un curs d'aprofundiment tècnic i artístic per millorar la traça de l'escriptura en vers. El propòsit és que, en base a un treball eminentment pràctic, "es puguin desenvolupar tot un reguitzell de detalls que conformen el rerefons d'allò que, tendrament, anomenem Poesia".
Així, des d'exercitar l'articulació sonora, passant per la imaginació poètica i arribant als trencaments lògics, el curs "serà una recerca constant dels racons per on pot transitar qualsevol veu que vulgui sentir-se ben versificada".
L'hipèrbaton
El programa inclou des de les bases del sentit de vers i de l'oralitat immanent (diftongs, hiats o sonoritzacions) fins els efectes de la música al vers i del vers a la música, passant pel ritme, la sintaxi i l'hipèrbaton, la funció de repetició (rimes i paronomàsies), la condensació imaginativa i la connotació i el privilegi en la dicció.
Josep Pedrals es dedica a la poesia des de diversos fronts: escriu llibres d’investigació en el gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), recita poesia, explica el gènere en cursos i conferències, divulga la poesia en diversos mitjans de comunicació, ha muntat celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat, i posa música als versos i versos a la música. A més, segons Amics de les Arts, "expandeix la teatralitat del vers i inclou versos en les dramatúrgies d’altres"., etcètera.
És autor de llibres com "Escola italiana" (2003), "El furgatori" (2006), "El romanço d’Anna Tirant" (2012), "Exploradors, al poema!" (2014) i "Els límits del Quim Porta" (2018), amb el que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de literatura en llengua catalana, i "El joc del penjat" (2022). En el camp teatral destaquen les obres "Wamba va!" (2005), "En comptes de la lletera" (2011), !El furgatori" (2012), "Safari Pitarra" (2013) i "Fang i setge" (2016). En l'àmbit musical es troben els discos "El motí" (2007), "En/doll" (2007), "Esquitxos ultralleugers" (2009) i "En helicòpter" (2013). El 2019 va traduir "Esperant Godot", de Samuel Beckett, estrenada a la Sala Beckett amb direcció de Ferran Utzet.