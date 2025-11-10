La festa del directe amb Javier Sólo a Terrassa

Javier Sólo va fer divendres passat el primer pas de cara a la publicació de "20 años vivo y directo", un disc en directe enregistrat a casa seva, a Terrassa. El cantautor rock va elegir la Sala Rasa 64 per celebrar els seus (primers) 20 anys de trajectòria.\r\n\r\nUnes 150 persones van assistir al concert, que va comptar amb les col.laboracions de l'argentí Fede Martínez i la mexicana Dany Loera. De la festa de divendres sortirà el primer disc en directe de Javier Sólo, produït pel prestigiós Carlos Narea.\r\n\r\nL'artista, que actualment viu a Lleida però és originari del barri de les Arenes, va oferir el seu primer concert al bar Tramontana. Amb molta constància i passió pel rock i les seves fusions, amb lletres que moltes vegades apunten crítica social, es va obrir camí i ha viatjat amb la seva música per moltes ciutats d'Espanya i Amèrica. "El rock és rebequeria i activisme, i això no ho canviarem", va dir la setmana passada en una entrevista amb el Diari de Terrassa.\r\n