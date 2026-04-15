La festa d’un quart de segle de la Banda de Terrassa

Serà una cercavila musical amb protagonistes d’excepció. Aquest dissabte vinent, la Banda de Terrassa commemorarà el seu 25è aniversari amb l’esdeveniment “25 anys fent ciutat”, una proposta festiva i oberta que combinarà música en directe i cultura popular als carrers del Centre.\r\n\r\nHi col·laboraran diverses entitats, com els Geganters, el Drac de Terrassa, els Bastoners, La Pàjara, Diables de Terrassa, els Ministrils del Raval, els Gegants Bojos i els Nans i Capgrossos. La celebració començarà a les 17 hores amb la plantada de les colles a la plaça del Vapor Ventalló. A les 18 es donarà inicia a una cercavila que acabarà al raval de Montserrat amb un acte que, a partir de les 19.15 hores, inclourà un concert final a l’atri de l’Ajuntament. Cada colla oferirà allà el seu lluïment amb l’acompanyament musical de la Banda de Terrassa. Aquesta formació n’ha preparat adaptacions musicals específiques.\r\n\r\nLa banda “vol generar un espai de trobada entre entitats i reforçar els vincles entre la música i la cultura popular”. Amb 25 anys de trajectòria, el conjunt vol recordar el camí recorregut, però també “reafirmar el seu compromís amb la vida cultural terrassenca”.\r\n