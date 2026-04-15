Romàntics i impressionistes a Terrassa

Compartimentar la història de l’art no és tasca lliure de convencions i, a vegades, de decisions arbitràries. Les fronteres no sempre són categòriques i, en definitiva, allò important és l’emoció, difícil d’ajustar a temps definits. La classificació, no obstant això, existeix, però potser la millor opció és la porositat entre temps, o l’explicació d’un model com a superació d’un altre. L’OH!questra, la formació simfònica d’exalumnes del Conservatori de Terrassa, proposa per a aquest divendres precisament un concert d’aglutinament de dos períodes, el romanticisme i el classicisme.
Serà a les 21.30 a l’Auditori Terrassa, en coproducció amb la Jove Orquestra de Cerdanyola. “Romàntics i impressionistes” està format per tres obres escrites durant el segle XIX “i que exemplifiquen el gran esclat que va suposar el romanticisme, així com un dels moviments postromàntics més bells i fascinants: l’impressionisme francès”, explica el conjunt. L’espectacle començarà amb una obra de finals del XIX, la “Petit Suite” de Claude Debussy, que representa “la superació del fervor i l’impuls romàntic” amb una partitura en la qual Debussy es va inspirar en poemes de Verlaine. El resultat: un conjunt de moviments breus, quatre postals plenes de nostàlgia i bellesa.
L'esplendor
La següent proposta és el “Concert per a violí en Mi menor”, que Felix Mendelssohn va compondre el 1845 i que representa “la consolidació del discurs romàntic que pren la música instrumental com una de les seves màximes expressions”. Molts compositors van seguir el camí i van fer concerts per a violí. A la segona part del segle XIX trobem, en paral·lel al romanticisme musical, l’esplendor del ballet, valorat pels romàntics, especialment pels compositors russos, com ara Txaikovski. La formació interpretarà una selecció de la suite “Le lac des Cygnes”.
Alba Bonet serà la violinista solista en el concert a l’Auditori Terrassa, que es desenvoluparà sota la direcció de Borja Mascaró Vidal i Jordi Montoliu. L’esdeveniment és d’accés gratuït, però amb reserva prèvia.