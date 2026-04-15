Ulleres de l’Eseiaat per al Parkinson, a Houston

Carla Collado, Irina Sánchez, Joanna Sánchez i Laura Valverde, estudiants de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC, han presentat el seu projecte d’ulleres intel·ligents per al Parkinson a la final del concurs AAKRUTI Innovation Competition de Houston. L’equip ha estat l’únic representant de l’Estat en aquest certamen internacional, organitzat per l’empresa SolidWorks, que aplega més de 10.000 universitaris.
La seva proposta, batejada com a Clear Step, vol millorar la vida de les persones afectades per aquesta malaltia. Un dels símptomes que més els preocupa és la congelació de la marxa (FoG, per les sigles en anglès), que les pot deixar completament bloquejades al mig del carrer i n’afecta greument l’autonomia i la socialització. Després de parlar amb el neuròleg de l’Hospital de Sant Pau Saül Martínez, l’equip tutoritzat pel professor Adrià Sallés ha desenvolupat aquesta eina pràctica per combatre’n els efectes.
Tecnologia al servei del pacient
El disseny de les ulleres, que busquen ser assequibles i lleugeres, integra sensors, pantalla i altaveu per estimular visualment i auditivament l’usuari. El dispositiu monitora els moviments i ofereix una retroalimentació adaptativa que ajuda a sortir de l’estat de congelació de manera gens intrusiva.
Segons les creadores, “les nostres ulleres estan ideades per crear un impacte social positiu. També volem ajudar a mantenir la independència i reduir el risc de caigudes”. Les estudiants assenyalen que l’objectiu és, a més, abordar els aspectes menys tangibles del Parkinson, com són l’apatia i l’estrès.