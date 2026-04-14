El fotògraf que exposa a un aparador de Terrassa: "He volgut proposar un viatge al passat"

Encara que, amb l’esclat turístic de l’estiu, “a vegades sembla Salou”, Cadaqués conserva aquella essència romàntica que l’artista terrassenc David Millán ha volgut plasmar en una curiosa exposició en un aparador. Cadaqués no és un poble qualsevol, ni l’aparador d’El Taller dels Silencis és un aparador qualsevol en un local qualsevol. El Taller dels Silencis és un establiment del Centre que acull mostres artístiques i que té instal·lades, fins aquest divendres vinent, sis fotografies en blanc i negre de Cadaqués fetes per David Millán. I té exposades, també, tres càmeres antigues, entre les quals la Lumière de 1935 amb la qual el fotògraf va captar la boira i la melancolia que envoltaven el poble de l’Alt Empordà al novembre del 2024.
“Cadaqués, bell Cadaqués/de la dolça anomenada/si no saps, amor, el què és/vine a fer-hi una passada”. Amb aquesta iniciativa, Millán ha volgut homenatjar, també, Víctor Català (Caterina Albert, 1869-1966) i el seu poema “Cadaqués, bell Cadaqués”, títol triat per a una mostra de material analògic que ofereix “una aproximació essencial” al poble; una aproximació “allunyada de la mirada immediata i del color, per centrar-se en la mirada, la llum i el silenci”, diu el fotògraf. El gra de la pel·lícula i els contrastos marcats “revelen un paisatge nu, aspre i alhora profundament poètic, on el temps sembla suspendre’s”.
Inspiració
La muntanya i el cel semblen difuminar-se en aquest lloc inspirador, amb el blanc i negre accentuant “la força primigènia del paisatge” i la seva bellesa austera. “He volgut proposar un viatge al passat. És evident, pels edificis, que les fotos són actuals, però el rerefons i l’estètica poden remetre a fa 100 anys”, comenta l’artista respecte a les seves intencions amb una obra “que busca la introspecció”, només amb paisatge, sense persones, “per valorar el present amb un viatge al passat”, conclou Millán.