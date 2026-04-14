Del plató de Marc Giró a actuar a Terrassa

Protagonistes d’aventures diverses i paral·leles, s’han ben trobat i el programa televisiu de Marc Giró ha fet la resta, tot i que hi ha qui diu que potser “Late xou” no hagués tingut l’èxit que ha tingut sense el concurs d’aquesta banda de blues. Són els Giro’s Boy Band, un dels reclams més rellevants del Festival de Blues de Terrassa, i tocaran aquest dimecres, 15 d'abril, al Cafè de l’Aula, a partir de les 20 hores, tot plegat amb un afegitó gens fútil. La proposta no és un concert; almenys, no és sols un concert. La Giro’s Boy Band arriba al local del carrer del Doctor Ullés per obrir una jam session, amb una entrada a 3 euros.
“Aquí no hi ha guió. Aquí passa el que ha de passar”, anuncien els responsables d’aquesta primera edició del Festival de Blues. El que sí que és cert és que la formació la integren Jordi Blanch (saxo tenor), Marc Ferrer (piano), Pepo Domènech (contrabaix) i Marcos López (bateria), i que aquest quartet proposarà un repertori de clàssics del rhythm and blues i el swing, adaptats a un estil personal (col·lectiu) ple d’energia. L’oferta aglutina “talent, complicitat i aquell punt d’improvisació que fa que cada tema sigui únic”. Però el concert no s’acaba aquí, subratlla El Cafè de l’Aula: “Després del directe, l’escenari s’obre a una jam session on tot pot passar”.
El primer Festival de Blues de Terrassa va començar fa tot just una setmana i continuarà fins el 25 d’abril amb un cartell que aquest dijous presentarà l’actuació d’Alberto Burguez & Homero Tolosa, un duet de piano i bateria amb temes originals arrelats al blues “i amb un clar sabor a New Orleans”. L’assortiment és resultant d’una fusió fresca de R&B, groove i boogie woogie en format de sopar-concert que començarà a les 20.30 hores.
La festa prosseguirà aquest divendres (22.30 hores) amb David Giorcelli Trio & Artem Zhulyev, un concert “ballable”, com destaquen els organitzadors del festival en referència a una actuació que se situa entre el blues i el lindy hop. A l’escenari pujaran el pianista David Giorcelli, referent del rhythm & blues i de l’escena blues i lindy hop, amb Little Jordi al contrabaix, Oriol Gonzàlez a la bateria i el saxo d’Artem Zhulyev.
El programa del festival reserva la nit de dissabte (també a les 22.30) per a Lluís Coloma Trio (piano, contrabaix, bateria), una formació integrada pel reconegut pianista Lluís Coloma, Manolo Germán i Arnau Julià.