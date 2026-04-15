L’aurora sortirà a les 19 hores a Terrassa

Es diu Au Rora, així, separat, i és una de les veus més prometedores de l’escena catalana. I és terrassenca. Actuarà aquest divendres, 17 d'abril, al Teatre Principal, a partir de les 19 hores.
Aurora Coca pujarà a l’escenari amb un acompanyament d’alçada: Pau Gurpegui a la bateria, Néstor Pérez a la guitarra, Ramon Macià al teclat i sintetitzador i Alan Pribizchuk al baix.
La cantant i compositora ha començat una nova etapa després del seu EP “Naïve” i traduïnt a l’escenari anys d’experiència que han forjat el seu estil urbà, ara amb una sonoritat més pop i amb el biaix nostàlgic que desprenen els seus temes.
Nous horitzons
El concert al Teatre Principal s’inclou a la programació municipal d’arts escèniques i música, la presentació de la qual destaca que Au Rora, amb “Naïve”, es va situar “com una de les veus emergents més delicades i personals del panorama indie-pop”. Oberta, però, a nous horitzons d’estils i influències, la intèrpret egarenca ha actuat a espais i esdeveniments com l’Auditori, el Mercat de Música Viva, La Pedrera, el Cunit Music Festival i la Nova Jazz Cava de Terrassa.
La proposta de cuidada producció que Au Rora desplegarà aquest divendres tindrà una durada aproximada de 60 minuts i el preu de l’entrada és de 15 euros.