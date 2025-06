La història desconeguda de dones que van liderar exèrcits

Van lluitar, van encapçalar exèrcits, però la història oficial les ha aïllat. Gemma Nadal reivindicarà el paper militar de les dones en la xerrada que oferirà a Terrassa aquest dilluns, 16 de juny, a la sala d’actes de l’Eseiaat, al carrer de Colom. La xerrada començarà a les 19 hores.

“Dones guerreres. L’altra meitat de la història”, es titula la conferència, organitzada per l’associació ACTES, Alumni Ciència, Tecnologia i Societat de l’Eseiaat-UPC.

Nadal, diplomada del diploma sènior universitari, pronunciarà una ponència per donar a conèixer “algunes d’aquestes dones que van lluitar, que van comandar exèrcits i que van demostrar ser grans líders i estrategs militars”. No obstant això, “són desconegudes perquè no s’han contemplat ni en els llibres ni en els descriptors d’història”. Sense elles, “tot hauria estat molt diferent”. ACTES és una associació que fomenta l’art, la música, la ciència, la literatura, la tecnologia i altres disciplines.