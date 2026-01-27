La idea d'Europa cap en un cafè de Terrassa

Parla sobre el somni europeu, comparteix taula amb un acordionista, mostra al públic el llibre de George Steiner que sustenta l’obra. Òscar Intente representarà aquest divendres, 30 de gener, “La idea d’Europa”. Ho fa 15 anys després de l’estrena del mateix espectacle a Terrassa, la seva ciutat. El missatge reflexiu no ha perdut vigència, diu l’actor.
L’actor Òscar Intente (Terrassa, 1966), membre d’una nissaga de l’avior artístic local, torna a actuar a la seva ciutat. Aquesta vegada pujarà a l’escenari del Teatre Principal, aquest divendres vinent, a les 19 hores, per escenificar “La idea d’Europa”, una reedició de la mateixa obra que va estrenar també a Terrassa 15 anys enrere. Ni la idea ni la funció han caducat. Després de la representació, Intente parlarà amb el públic.
“La idea d’Europa” no és un pamflet, adverteix l’autor egarenc: “El text original s’aguanta tot sol, té molta força”
“L’obra neix (va néixer) d’una necessitat personal a partir de la lectura de l’obra de George Steiner (1929-2020)”, apunta l’actor. “En aquells moments no podia imaginar que 15 anys després continuaria tenint vigència”, agrega Intente, que ha seguit representant, tot i que no de manera intensiva, aquesta obra. Porta el llibre, l’ensenya al públic, la grapeja no sols des de l’enlluernament que li va provocar, sinó “com a pretext per parlar del present”. Per parlar d’una Europa “que no progressa adequadament”; per oferir, potser, més preguntes que respostes en un context que, encara que canviant, manté la mateixa substància crítica. No ha calgut modificar gaire el discurs. El text deixa espai lliure a la interpretació del públic més enllà d’allò estructural, segons casuístiques i conjuntures, amb validesa temporal “arribi el Brexit, la crisi de Grècia, els refugiats o, ara, l’agressió a Palestina o l’increment de l’extrema dreta del qual Steiner no parlava gaire”.
“La idea d’Europa” no és un pamflet, adverteix l’autor egarenc: “El text original s’aguanta tot sol, té molta força”. L’escenari esdevé un cafè, i l’intèrpret, una mena de xerraire de bar que no arregla els problemes del món des de la barra però que sí que comparteix reflexions del pensador “sobre la necessitat d’aprofundir en l’educació en l’humanisme o de recuperar el prestigi dels erudits”.
Humanisme secular
L’autoria del text, doncs, queda establerta amb claredat: George Steiner, però passada pel sedàs del discurs teatral, l’elemental . “La idea d’Europa” reprodueix la conferència que el professor, premi Príncep d’Astúries del 2001, va pronunciar a Tilburg, en el marc del Nexus Instituut, l’any 2004. L’assagista feia un recorregut per les característiques que, segons el seu parer, configuren la cultura europea: el cafè i el paisatge a escala humana, amb noms de governants, científics i artistesde carrers i places, però, sobretot, uns orígens de doble vessant: Atenes i Jerusalem, la filosofia clàssica i el cristianisme, també les preguntes sobre el seu futur i el seu tarannà apocalíptic, la poesia, la música i les matemàtiques, però també l’extermini, i una cerca d’identitat que podria dur a l’humanisme secular com a proposta de revitalització.
Intente manté la mateixa dramatúrgia de fa 15 anys, amb la introducció de l’element musical encarnat en Ferran Martínez i el seu acordió, “un músic ambulant, com a París o als Balcans, un europeu com el protagonista”, l’acordeonista parlant txec, el protagonista parlant català. La millor floreta respecte a aquesta obra la va rebre Intente quan algú li va preguntar si el text primigeni era seu: “Això suposa que està ben escrit, que té versemblança, que és diàfan i entretingut, i que planteja metàfores que el públic entén. No m’he posat estupend. El que he fet és portar la conferència d’un savi al pla popular. En el teatre pots fer el que vulguis sempre que sigui creïble”.