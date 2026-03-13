Units per Terrassa

“United” (United Records, 2024). Aquest és el títol del projecte conjunt que el tàndem format per Dave Holland (contrabaix) i Lionel Loueke (guitarra i veu) presenta avui al 45è Festival Jazz Terrassa. La cita tindrà lloc a les 21.30 h a la Nova Jazz Cava, convertint-se en l’actuació estrella que obre les portes al segon cap de setmana de jazz a la ciutat. Tot i haver compartit escenari anteriorment, “United” és el seu primer treball oficial com a duet i el concert d’aquesta nit suposa, a més, l’inici de la seva gira europea.
L’evolució d’un mestre
Nascut a Wolverhampton (Anglaterra, 1946), Dave Holland és un dels contrabaixistes i compositors més influents del jazz modern. La seva vocació va ser precoç i autodidacta; amb només tretze anys ja liderava els seus propis grups de música popular. Influenciat pel so de mites com Ray Brown i Leroy Vinnegar, va decidir dedicar-se professionalment a la música als quinze anys, un camí que el portaria a traslladar-se a Londres per estudiar amb James E. Merritt a la Guildhall School of Music & Drama.
A mitjans dels seixanta, ja formava part de l’escena més innovadora de la capital britànica al costat de John McLaughlin o John Surman, mentre compaginava la seva feina en orquestres de cambra i enregistraments per a cinema i televisió. El seu destí va canviar per sempre el 1967 al prestigiós club Ronnie Scott’s. Després d’escoltar-lo acompanyant llegendes com Coleman Hawkins o Joe Henderson, el mateix Miles Davis el va convidar a unir-se al seu grup, participant en la gènesi del jazz-rock. Posteriorment, Holland ha estat un arquitecte de sons d’avantguarda: des de l’exploració del violoncel a finals dels setenta fins a la creació de grups mítics com Circle o el trio Gateway. Com a líder, ha estat premiat per la crítica i nominat repetidament als Grammy per treballs com “Points of View” o “Extensions”.
5è capitol al 45è Festival
El retorn de Holland a la Nova Jazz Cava no és un fet aïllat, sinó el cinquè capítol d’una idíl·lica relació amb el Festival. El camí va començar l’any 2001 amb el seu cèlebre Octet, una formació que el va confirmar com el líder indiscutible del Free Bop. El 2004 va tornar amb el seu quintet i el 2009 va oferir una lliçó de transversalitat amb el guitarrista flamenc Pepe Habichuela. La darrera vegada que el vam veure va ser l’any 2016 amb el seu trio (Kevin Eubanks i Obed Calvaire). Avui, una dècada després, tanca el cercle en format duet.
La polirítmia de Lionel Loueke
Al seu costat brillarà Lionel Loueke, un guitarrista natural de Benín que ha revolucionat l’instrument fusionant l’ànima de l’Àfrica Occidental amb el jazz modern. Loueke, que ha estat la mà dreta d’Herbie Hancock durant quinze anys i ha col·laborat amb Wayne Shorter o Sting, ja va deixar empremta a Terrassa el 2015 amb el grup Fairgrounds de Jeff Ballard. El contrast entre la profunditat melòdica de Holland i l’originalitat rítmica de Loueke promet una nit de gran densitat artística.
Mentre les cordes bateguin a la Cava, la ciutat també es mourà al ritme del Jazz Terrassa Swing Festival, que arrenca a la mateixa hora amb la festa de benvinguda al Vapor de Prodis. Una combinació perfecta de rigor acadèmic i esperit festiu per a una ciutat que respira jazz pels quatre costats.