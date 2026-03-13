Rumbesia estrena “Flama i silenci”

El músic i creador santcugatenc Josep Panzano torna aquest dissabte al Casal de Sant Pere amb una nova proposta artística. Després de l’èxit dels seus anteriors espectacles a la Crespi i a la Qollusala, el projecte Rumbesia estrenarà “Flama i silenci”, un recital que combina poesia i música a ritme de rumba. L’espectacle es podrà veure en doble sessió, aquest dissabte a les 17 i a les 19 hores, a la sala Qollusala.
La proposta parteix d’un diàleg entre la poesia de Màrius Torres i la música del compositor Enric Granados. A través d’arranjaments propis de Rumbesia, els poemes de Torres es mantenen íntegres mentre les melodies de Granados s’adapten al compàs i al tempo de la rumba. El resultat és un recital que combina delicadesa i energia, amb l’objectiu de fer arribar la poesia al públic d’una manera viva i popular.
Torres i Granados comparteixen un vincle profund amb les terres de Lleida, un origen que impregna bona part de la seva obra. Els seus versos i melodies, marcats per la bellesa i una certa nostàlgia, s’inspiren en els paisatges, la història i la cultura d’aquest territori. “Flama i silenci” vol ser un homenatge a aquestes arrels compartides.
Rumbesia és un projecte interdisciplinari que, des del 2018, recorre teatres i biblioteques de Catalunya amb una proposta singular: interpretar poesia catalana amb música de rumba. En espectacles anteriors com En Colors o Del Negre al Blanc, el projecte ha explorat un ampli ventall d’emocions a través dels versos d’autors catalans. Integrat pel mateix Josep Panzano a la guitarra i a la veu, Jordi Esteve al calaix, Ignacio Sabadell al contrabaix i Jordi Sardans al violí, s’ha atrevit a reinterpretar obres d’altres disciplines, com va fer amb l’espectacle Guernica.
Amb “Flama i silenci”, Rumbesia continua ampliant els límits del format i aposta per un espectacle participatiu, en què el públic és convidat a deixar-se portar per l’energia de la rumba i la força de la paraula poètica.