Festival Jazz Terrassa: programa complet de concerts i actes

Publicat el 13 de març de 2026 a les 16:54

Divendres 6

20 h. | Nova Jazz Cava

ORIOL VALLES & IRENE REIG OUINTET

Oriol Vallès trompeta | Irene Reig saxo alt Joël Gonzàlez piano | Giuseppe Campisi contrabaix Joan Casares bateria

18 € | Gratuït Socis

Dissabte 7

12 h. | Pl. Vella

TOFOL MARTINEZ BLUES BAND

Tòfol Martínez guitarra i veu | Joan Pau Cumellas harmònica i veu | Gerard Nieto piano i orgue Hammond | Amadeu Zunino baix elèctric Agustí Borrell bateria

Gratuït

12 h. | Bibl. Central – Sala de revistes

Aperitiu Musical “ESTANDARDS EN CATALA”

Maria Betriu veu | Arnau Gil guitarra Johannes North contrabaix | Adrià Font bateria

Aforament limitat | No cal inscripció prèvia

21.30h. | Nova Jazz Cava

BLUESTORIUS CARLES BENAVENT& FELIX PASTORIUS featuring Roger Mas i Toni Pagès

Carles Benavent baix | Felix Pastorius baix Roger Mas piano | Toni Pagès bateria

35 € | 28 € Socis

Diumenge 8

12 h. | Pl. Catalunya

LUISMI SEGURADO TRIO “Edward”

Luismi Segurado piano | Masa Kamaguchi contrabaix | Santi Colomer bateria

Gratuït

12.30 h. | Pati MNACTEC

BELEN BANDERA & CARLA MOTIS Feat.HORACIO FUMERO “Tea For Three”

Belén Bandera veu | Carla Motis guitarra Horacio Fumero contrabaix

1 €

19 h. | Nova Jazz Cava

Premi Jazzterrasman GUIM BALASCH REUNION

Guim Balasch saxo alt | Elena Garcia veu Raynald Colom trompeta | Tom Johnson trombó Xavier Figuerola saxo tenor | Jordi Farrés guitarra Dave Wilkinson guitarra | Xavier Algans piano Abel Boquera orgue | David Mengual contrabaix Marc Ayza bateria | Caspar St Charles bateria Albert Sabater percussió

25 € | 20 € Socis

Dimarts 10

17.30 h. | Bibl. Central

CONTES I HISTORIES DE JAZZ a càrrec de Marta Martí

Dimecres 11

21.30 h. | Nova Jazz Cava

Jam Session HAIZEA MARTIARTU

Haizea Martiartu saxo alt | Vicente Marín piano Héctor Tejedo contrabaix | Pau Gurpegui bateria

5 € | Gratuït Socis

Dijous 12

19.30 h. | Bar Culla

“MILES DAVIS SKETCHES OF CATALONIA” de Pere Pons

Enderrock Llibres 2026

Gratuït

21.30 h. | Nova Jazz Cava

JON IRABAGON’S RISING SUN OUARTET

Jon Irabagon saxo tenor Matt Mitchell piano i Fender Rhodes Chris Lightcap baix elèctric | Sam Ospovat bateria

35 € | 28 € Socis

Divendres 13

21.30 h. | Espai Vapor de Prodis

Jazz Terrassa Swing Fest Festa Benvinguda OUINTET DOC SCANLON’S COOL CAT COMBO

Doc Scanlon contrabaix i veu | Juli Aymí clarinet i saxo alt Òscar Font trombó i veu | Mikha Violin guitarra, banjo i veu Olivier Rocque bateria

28 €

21.30 h. | Nova Jazz Cava

DAVE HOLLAND I LIONEL LOUEKE

Dave Holland contrabaix | Lionel Loueke guitarra i veu

40 € | 32 € Socis

Dissabte 14

10 h. – 14.30 h. | TripleStep

Jazz Terrassa Swing Fest CLASSES LINDY HOP

20 €

Parc del Bosquet Matadepera | Gratuït 11 h.

“NI SWING DE CALAIX” Combo de l’EMM Frederic Mompou

12 h.

JOHN DUBUCLET JAZZTET

John DuBuclet trombó | Lluís Figuerola trompeta Carles Pineda saxos | Andrés Gil piano Edu Medina contrabaix | Ahmed Al Tortahad bateria

12 h. | Els Telers

Jazz Terrassa Swing Fest SESSIO DJ’S

Gratuït

12 h. | Pl. Rector Homs

PERE SOTO Tribute to Charlie Parker “Bird”

Pere Soto guitarra | Evan Tate saxo alt Albert Bover piano | Abel Boquera orgue Curro Galvez contrabaix | Enrique Heredia bateria Jordi Gardeñas bateria

Gratuït

19 h. | TecaVins

Concert Vermut DAVID GARCIA JAZZ/ROCK OUARTET

David García guitarra elèctrica Haizea Martiartu saxo alt Pep Coca contrabaix | Oriol Cot bateria

Gratuït

19.30 h. | Casa de la Música

QUÀSAR PROJECT

Alba Ruiz saxo alt | Ramón Soriano guitarra Ángela Guerrero piano | Carles Camps baix elèctric Enric Puigventós bateria

12 € online | 15 € taquilla

Espai Vapor de Prodis

19.30 h.

Jazz Terrassa Swing Fest BIG BANDS I SWING: L’ENGRANATGE PERFECTE Ponent Magalí Benítez

Gratuït

22 h.

Jazz Terrassa Swing Fest BALL SOCIAL I BATALLA DE DJ’S

18 €

21.30 h. | Nova Jazz Cava

Nit de Blues TORONZO CANNON Blues Band From Chicago

Toronzo Cannon guitarra i veu | Rick Cruz guitarra David Forte baix elèctric | Michael Rodbard bateria

35 € | 28 € Socis

Diumenge 15

00.15 h. | Nova Jazz Cava

Jazz Terrassa Swing Fest BARCELONA SWING FLAMINGOS Sessió Golfa Swing

Miquel Donat trompeta | Marc Trepat trombó Albert Gassull saxo alt i soprano | Toni Gili saxo tenor Octavi Bañuls piano | Jordi Casanovas contrabaix Carles Gili bateria

20 € | 16 € Socis

Jazz Terrassa Swing Fest

11 h. | Pl. Vella

CERCAVILA

Gratuït

12 h. | Hort del Frares – Parc de Vallparadís

Concert NOEL & THE JAZZY FORTUNES

Noel Fortune trompeta i veu | Oriol Gonzàlez bateria i washboard | Henrique Mendonça sousafon Javi Vermelles guitarra i banjo | Samuel Marthé trombó

Gratuït

12 h. | Parc de Sant Jordi

“Jazz al Parc” NEW OLD CATS SWING

Òscar Font trombó i veu | Juli Aymí clarinet Xavier Algans piano | Artur Regada contrabaix Adrià Font bateria

Gratuït

19 h. | Nova Jazz Cava

DAVE DOUGLAS OUARTET

Dave Douglas trompeta | Marta Warelis piano Ingebrigt Haker Flaten baix | Rudy Royston bateria

35 € | 28 € Socis

Dimarts 17

10 h. | Nova Jazz Cav

JAZZ MENUT “MON SONOR” amb Antonio Sánchez

Requereix d’inscripció

17.30 h. | Bibl. Central – Sala Infantil

JAZZ MENUT “MON SONOR” a càrrec d’Antonio Sánchez

Aforament limitat | No cal inscripció prèvia

19 h. | Amics de les Arts – Sala Joaquim Valcells

SWING I MODERNITAT. EL JAZZ A LA BARCELONA DE LA POSTGUERRA a càrrec de Jordi Pujol Baulenas

Gratuït

Dimecres 18

21.30 h. | Nova Jazz Cava

Jam Session ALBA RUIZ presenta “ARRELS DE SOUL”

Alba Ruiz veu i saxo alt Ángela Guerrero teclats | Javier Vallès guitarra Joan Tomàs baix elèctric i contrabaix Marc Mariscal bateria

5 € | Gratuït Socis

Dijous 19

20 h. | Sala Joaquim Cardellach

GLOSAJAZZ

Joan Font glosador | Xavier Algans piano + glosadora convidada Organitza: Terrassa Glosa – La Xemeneia

Taquilla inversa

21.30 h. | Nova Jazz Cava

CHES SMITH CLONE ROW

Ches Smith bateria i vibràfon | Mary Halvorson guitarra Liberty Ellman guitarra | Nick Dunston baix

35 € | 28 € Socis

Divendres 20

21.30 h. | Nova Jazz Cava

FRANCESCA TANDOI TRIO

Francesca Tandoi piano Stefano Senni contrabaix | Pasquale Fiore bateria

35 € | 28 € Socis

Dissabte 21

Pl. Major Vacarisses | Gratuït

11 h.

Esmorjazz COMBO EMM DE VACARISSES

12 h.

Esmorjazz FUSIONIZER

Enric Carreras teclats | Xavi Figuerola saxo tenor Manel Martínez guitarra | Xavi Marco baix elèctric Oriol Cot bateria

Pl. de la Vila Viladecavalls | Gratuït

11 h.

JAZZ BAND DE EMM PAU CASALS

12:15 h.

MARTA DURAN OUARTET

Marta Durán saxo tenor i veu | Roger Mas piano Juan Pastor contrabaix | Adrià Claramunt bateria

20 h. | Nova Jazz Cava

Premi Step de Jazz 2026 ENRIC FUSTER OUARTET

Enric Fuster bateria | Xavi Maldonado saxo tenor | soprano Guillaume Coulbois piano | Joan Garcias contrabaix

Organitza: Federació de Joventuts Musicals de Catalunya

20 € | 16 € Socis

20 h. | Ateneu Candela

Sopar Concert 7a BARBACUE JAZZ ORIGINAL SOULBOY + GRUP CONVIDAT + DJ’S CONVIDATS

26 € | 24 € Anticipada

Diumenge 22

PICNIC JAZZ VALLPARADIS

12 h. | Parc Vallparadís | Gratuït

FREDI’S JAZZ BAND Direcció Enric Alegre

SARA DOWLING & IGNASI TERRAZA TRIO

Sara Dowling veu | Ignasi Terraza piano Dario Di Lecce contrabaix | Esteve Pi bateria

AGAINST THE BLUES

Mar López veu Andreu Martí guitarra i harmònica | Joan Flotats teclat Manel Piqué Zapata baix elèctric i trombó Vicenç Millo bateria

DANI NEL·LO 40 anys als escenaris

Dani Nel·lo saxo tenor | Álex López trompeta Pere Miró saxo baríton | Helena Bantulà guitarra Matías Míguez baix elèctric | Anton Jarl bateria

11 h.

PICNIC XIC TUB D’ASSAIG I LACOORDI

Dilluns 23

17 h. | Conservatori Municipal de Música de Terrassa

Classe magistral a càrrec del trompetista ORIOL VALLÈS

Requereix d’inscripció

Dimarts 24

19.30 h. | Nova Jazz Cava

“TETE, TOCAR LO INVISIBLE” Un documental d’Anna Solana i Jero Rodríguez

Archivo RTVE

Gratuït

Dimecres 25

19.30 h. | Nova Jazz Cava

CONCERT COMBOS CONSERVATORI + JAM SESSION amb ORIOL VALLES

Gratuït

Dijous 26

21.30 h. | Nova Jazz Cava

The Beatles, en Blanc i Negre by NITO FIGUERAS Feat. TXELL SUST · MONE TERUEL ANNA LUNA · SUSANA SHEIMAN

Nito Figueras piano | Txell Sust veu | Mone Teruel veu Anna Luna veu | Susana Sheiman veu

25 € | 20 € Socis

Divendres 27

21.30 h. | Nova Jazz Cava

“Cloenda FJT” SANT ANDREU JAZZ BAND 20 ANYS Direcció Joan Chamorro

Edu Ferrer veu | Irina Fernández trombó i veu Luc Martín trombó | Jordi Bosch trombó Roger Llonch trombó | Elsa Armengou trompeta Martí Costalago trompeta | Max Munné trompeta Gerard Peñaranda trompeta | Jara Pajarón trompeta Pere Company saxo i veu | Koldo Munné saxo i veu Sander Theuns saxo | Lola Peñaranda saxo Bernat Benavente saxo | Pau Garcia piano Gael Gassiot piano | Mateu Teixidó contrabaix Martí Ferrer contrabaix | Dídac Moya bateria Joan Matacàs bateria

30 € | 24 € Socis