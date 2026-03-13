Festival Jazz Terrassa: programa complet de concerts i actes

Divendres 6
20 h. | Nova Jazz Cava
ORIOL VALLES & IRENE REIG OUINTET
Oriol Vallès trompeta | Irene Reig saxo alt Joël Gonzàlez piano | Giuseppe Campisi contrabaix Joan Casares bateria
18 € | Gratuït Socis
Dissabte 7
12 h. | Pl. Vella
TOFOL MARTINEZ BLUES BAND
Tòfol Martínez guitarra i veu | Joan Pau Cumellas harmònica i veu | Gerard Nieto piano i orgue Hammond | Amadeu Zunino baix elèctric Agustí Borrell bateria
Gratuït
12 h. | Bibl. Central – Sala de revistes
Aperitiu Musical “ESTANDARDS EN CATALA”
Maria Betriu veu | Arnau Gil guitarra Johannes North contrabaix | Adrià Font bateria
Aforament limitat | No cal inscripció prèvia
21.30h. | Nova Jazz Cava
BLUESTORIUS CARLES BENAVENT& FELIX PASTORIUS featuring Roger Mas i Toni Pagès
Carles Benavent baix | Felix Pastorius baix Roger Mas piano | Toni Pagès bateria
35 € | 28 € Socis
Diumenge 8
12 h. | Pl. Catalunya
LUISMI SEGURADO TRIO “Edward”
Luismi Segurado piano | Masa Kamaguchi contrabaix | Santi Colomer bateria
Gratuït
12.30 h. | Pati MNACTEC
BELEN BANDERA & CARLA MOTIS Feat.HORACIO FUMERO “Tea For Three”
Belén Bandera veu | Carla Motis guitarra Horacio Fumero contrabaix
1 €
19 h. | Nova Jazz Cava
Premi Jazzterrasman GUIM BALASCH REUNION
Guim Balasch saxo alt | Elena Garcia veu Raynald Colom trompeta | Tom Johnson trombó Xavier Figuerola saxo tenor | Jordi Farrés guitarra Dave Wilkinson guitarra | Xavier Algans piano Abel Boquera orgue | David Mengual contrabaix Marc Ayza bateria | Caspar St Charles bateria Albert Sabater percussió
25 € | 20 € Socis
Dimarts 10
17.30 h. | Bibl. Central
CONTES I HISTORIES DE JAZZ a càrrec de Marta Martí
Dimecres 11
21.30 h. | Nova Jazz Cava
Jam Session HAIZEA MARTIARTU
Haizea Martiartu saxo alt | Vicente Marín piano Héctor Tejedo contrabaix | Pau Gurpegui bateria
5 € | Gratuït Socis
Dijous 12
19.30 h. | Bar Culla
“MILES DAVIS SKETCHES OF CATALONIA” de Pere Pons
Enderrock Llibres 2026
Gratuït
21.30 h. | Nova Jazz Cava
JON IRABAGON’S RISING SUN OUARTET
Jon Irabagon saxo tenor Matt Mitchell piano i Fender Rhodes Chris Lightcap baix elèctric | Sam Ospovat bateria
35 € | 28 € Socis
Divendres 13
21.30 h. | Espai Vapor de Prodis
Jazz Terrassa Swing Fest Festa Benvinguda OUINTET DOC SCANLON’S COOL CAT COMBO
Doc Scanlon contrabaix i veu | Juli Aymí clarinet i saxo alt Òscar Font trombó i veu | Mikha Violin guitarra, banjo i veu Olivier Rocque bateria
28 €
21.30 h. | Nova Jazz Cava
DAVE HOLLAND I LIONEL LOUEKE
Dave Holland contrabaix | Lionel Loueke guitarra i veu
40 € | 32 € Socis
Dissabte 14
10 h. – 14.30 h. | TripleStep
Jazz Terrassa Swing Fest CLASSES LINDY HOP
20 €
Parc del Bosquet Matadepera | Gratuït 11 h.
“NI SWING DE CALAIX” Combo de l’EMM Frederic Mompou
12 h.
JOHN DUBUCLET JAZZTET
John DuBuclet trombó | Lluís Figuerola trompeta Carles Pineda saxos | Andrés Gil piano Edu Medina contrabaix | Ahmed Al Tortahad bateria
12 h. | Els Telers
Jazz Terrassa Swing Fest SESSIO DJ’S
Gratuït
12 h. | Pl. Rector Homs
PERE SOTO Tribute to Charlie Parker “Bird”
Pere Soto guitarra | Evan Tate saxo alt Albert Bover piano | Abel Boquera orgue Curro Galvez contrabaix | Enrique Heredia bateria Jordi Gardeñas bateria
Gratuït
19 h. | TecaVins
Concert Vermut DAVID GARCIA JAZZ/ROCK OUARTET
David García guitarra elèctrica Haizea Martiartu saxo alt Pep Coca contrabaix | Oriol Cot bateria
Gratuït
19.30 h. | Casa de la Música
QUÀSAR PROJECT
Alba Ruiz saxo alt | Ramón Soriano guitarra Ángela Guerrero piano | Carles Camps baix elèctric Enric Puigventós bateria
12 € online | 15 € taquilla
Espai Vapor de Prodis
19.30 h.
Jazz Terrassa Swing Fest BIG BANDS I SWING: L’ENGRANATGE PERFECTE Ponent Magalí Benítez
Gratuït
22 h.
Jazz Terrassa Swing Fest BALL SOCIAL I BATALLA DE DJ’S
18 €
21.30 h. | Nova Jazz Cava
Nit de Blues TORONZO CANNON Blues Band From Chicago
Toronzo Cannon guitarra i veu | Rick Cruz guitarra David Forte baix elèctric | Michael Rodbard bateria
35 € | 28 € Socis
Diumenge 15
00.15 h. | Nova Jazz Cava
Jazz Terrassa Swing Fest BARCELONA SWING FLAMINGOS Sessió Golfa Swing
Miquel Donat trompeta | Marc Trepat trombó Albert Gassull saxo alt i soprano | Toni Gili saxo tenor Octavi Bañuls piano | Jordi Casanovas contrabaix Carles Gili bateria
20 € | 16 € Socis
Jazz Terrassa Swing Fest
11 h. | Pl. Vella
CERCAVILA
Gratuït
12 h. | Hort del Frares – Parc de Vallparadís
Concert NOEL & THE JAZZY FORTUNES
Noel Fortune trompeta i veu | Oriol Gonzàlez bateria i washboard | Henrique Mendonça sousafon Javi Vermelles guitarra i banjo | Samuel Marthé trombó
Gratuït
12 h. | Parc de Sant Jordi
“Jazz al Parc” NEW OLD CATS SWING
Òscar Font trombó i veu | Juli Aymí clarinet Xavier Algans piano | Artur Regada contrabaix Adrià Font bateria
Gratuït
19 h. | Nova Jazz Cava
DAVE DOUGLAS OUARTET
Dave Douglas trompeta | Marta Warelis piano Ingebrigt Haker Flaten baix | Rudy Royston bateria
35 € | 28 € Socis
Dimarts 17
10 h. | Nova Jazz Cav
JAZZ MENUT “MON SONOR” amb Antonio Sánchez
Requereix d’inscripció
17.30 h. | Bibl. Central – Sala Infantil
JAZZ MENUT “MON SONOR” a càrrec d’Antonio Sánchez
Aforament limitat | No cal inscripció prèvia
19 h. | Amics de les Arts – Sala Joaquim Valcells
SWING I MODERNITAT. EL JAZZ A LA BARCELONA DE LA POSTGUERRA a càrrec de Jordi Pujol Baulenas
Gratuït
Dimecres 18
21.30 h. | Nova Jazz Cava
Jam Session ALBA RUIZ presenta “ARRELS DE SOUL”
Alba Ruiz veu i saxo alt Ángela Guerrero teclats | Javier Vallès guitarra Joan Tomàs baix elèctric i contrabaix Marc Mariscal bateria
5 € | Gratuït Socis
Dijous 19
20 h. | Sala Joaquim Cardellach
GLOSAJAZZ
Joan Font glosador | Xavier Algans piano + glosadora convidada Organitza: Terrassa Glosa – La Xemeneia
Taquilla inversa
21.30 h. | Nova Jazz Cava
CHES SMITH CLONE ROW
Ches Smith bateria i vibràfon | Mary Halvorson guitarra Liberty Ellman guitarra | Nick Dunston baix
35 € | 28 € Socis
Divendres 20
21.30 h. | Nova Jazz Cava
FRANCESCA TANDOI TRIO
Francesca Tandoi piano Stefano Senni contrabaix | Pasquale Fiore bateria
35 € | 28 € Socis
Dissabte 21
Pl. Major Vacarisses | Gratuït
11 h.
Esmorjazz COMBO EMM DE VACARISSES
12 h.
Esmorjazz FUSIONIZER
Enric Carreras teclats | Xavi Figuerola saxo tenor Manel Martínez guitarra | Xavi Marco baix elèctric Oriol Cot bateria
Pl. de la Vila Viladecavalls | Gratuït
11 h.
JAZZ BAND DE EMM PAU CASALS
12:15 h.
MARTA DURAN OUARTET
Marta Durán saxo tenor i veu | Roger Mas piano Juan Pastor contrabaix | Adrià Claramunt bateria
20 h. | Nova Jazz Cava
Premi Step de Jazz 2026 ENRIC FUSTER OUARTET
Enric Fuster bateria | Xavi Maldonado saxo tenor | soprano Guillaume Coulbois piano | Joan Garcias contrabaix
Organitza: Federació de Joventuts Musicals de Catalunya
20 € | 16 € Socis
20 h. | Ateneu Candela
Sopar Concert 7a BARBACUE JAZZ ORIGINAL SOULBOY + GRUP CONVIDAT + DJ’S CONVIDATS
26 € | 24 € Anticipada
Diumenge 22
PICNIC JAZZ VALLPARADIS
12 h. | Parc Vallparadís | Gratuït
FREDI’S JAZZ BAND Direcció Enric Alegre
SARA DOWLING & IGNASI TERRAZA TRIO
Sara Dowling veu | Ignasi Terraza piano Dario Di Lecce contrabaix | Esteve Pi bateria
AGAINST THE BLUES
Mar López veu Andreu Martí guitarra i harmònica | Joan Flotats teclat Manel Piqué Zapata baix elèctric i trombó Vicenç Millo bateria
DANI NEL·LO 40 anys als escenaris
Dani Nel·lo saxo tenor | Álex López trompeta Pere Miró saxo baríton | Helena Bantulà guitarra Matías Míguez baix elèctric | Anton Jarl bateria
11 h.
PICNIC XIC TUB D’ASSAIG I LACOORDI
Dilluns 23
17 h. | Conservatori Municipal de Música de Terrassa
Classe magistral a càrrec del trompetista ORIOL VALLÈS
Requereix d’inscripció
Dimarts 24
19.30 h. | Nova Jazz Cava
“TETE, TOCAR LO INVISIBLE” Un documental d’Anna Solana i Jero Rodríguez
Archivo RTVE
Gratuït
Dimecres 25
19.30 h. | Nova Jazz Cava
CONCERT COMBOS CONSERVATORI + JAM SESSION amb ORIOL VALLES
Gratuït
Dijous 26
21.30 h. | Nova Jazz Cava
The Beatles, en Blanc i Negre by NITO FIGUERAS Feat. TXELL SUST · MONE TERUEL ANNA LUNA · SUSANA SHEIMAN
Nito Figueras piano | Txell Sust veu | Mone Teruel veu Anna Luna veu | Susana Sheiman veu
25 € | 20 € Socis
Divendres 27
21.30 h. | Nova Jazz Cava
“Cloenda FJT” SANT ANDREU JAZZ BAND 20 ANYS Direcció Joan Chamorro
Edu Ferrer veu | Irina Fernández trombó i veu Luc Martín trombó | Jordi Bosch trombó Roger Llonch trombó | Elsa Armengou trompeta Martí Costalago trompeta | Max Munné trompeta Gerard Peñaranda trompeta | Jara Pajarón trompeta Pere Company saxo i veu | Koldo Munné saxo i veu Sander Theuns saxo | Lola Peñaranda saxo Bernat Benavente saxo | Pau Garcia piano Gael Gassiot piano | Mateu Teixidó contrabaix Martí Ferrer contrabaix | Dídac Moya bateria Joan Matacàs bateria
30 € | 24 € Socis