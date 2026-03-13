El jazz redescobreix espais oblidats

És curiós com un espai amb tant potencial com pot ser un amfiteatre, no hagi estat explotat encara per la festa musical per excel·lència de la ciutat. El Festival Jazz Terrassa aterrarà diumenge per primera vegada a la seva història a l’amfiteatre del parc de Sant Jordi, un espai en desús des de fa molt de temps a causa del seu mal estat. L’Ajuntament va dur a terme obres de millora al llarg de l’any passat, i els organitzadors del 45è Festival Jazz Terrassa no van dubtar-hi.
A la segona meitat de la dècada dels setanta, sí que s’hi van fer un seguit d’espectacles i actuacions musicals sota els cicles d’estiu anomenats “Retaule Artístic de Terrassa”. “Tete Montoliu és un dels noms que hi va actuar”, afegeix la coordinadora del Festival. Allà, evidentment, hi va sonar jazz de la mà de Jazz Terrassa, impulsat també per l’Antiga Jazz Cava. Però en context del Festival del Jazz, mai s’hi havia actuat. Fins ara.
Seran els New Old Swing Cats qui tinguin aquest honor. Un grup encapçalat per Òscar Font al trombó i a la veu, membre de l’orquestra de jazz La Locomotora Negra i col·laborador amb Woody Allen a Barcelona i a Nova York; Juli Aymí al clarinet, de la Barcelona Jazz Orquestra; Xavier Algans, pianista des del 2001 de la Big Band Jazz Terrassa; Artur Regada al contrabaix, fundador de La Vella Dixieland; i l’incombustible terrassenc Adrià Font a la bateria, amb un gran currículum al costat dels més grans.
Un escenari de luxe, per a un quintet que no deixarà ningú indiferent. Aquest diumenge, a l’hora del vermut, a les 12 hores i, a sobre, de manera gratuïta.
Què més hi ha al menú?
Doncs, per començar, dissabte de pluja. Com la setmana passada, la meteorologia obliga a reubicar algunes localitzacions. El tribut a Charlie Parker “Bird”, de la mà de Pere Soto, previst per a dissabte a les 12 hores a la plaça del Rector Homs, es trasllada a la Nova Jazz Cava, a la mateixa hora.
A Matadepera, el Combo de l’EMM Frederic Mompou, “Ni swing de calaix”, previst al parc del Bosquet, es farà al Casal de Cultura a les 11 hores. I una hora més tard, al mateix espai s’hi trasllada també el Jazztet de John Dubuclet.
De la tarda de dissabte, hi destaca el Concert Vermut de David Garcia i el Rock Quartet, al TecaVins, a les 19 hores; el Quàsar Project i el seu jazz nòrdic, a la Casa de la Música, a les 19.30 hores; la Nit de Blues amb Toronzo Cannon i la Blues Band, directes des de Chicago, a la Nova Jazz Cava, des de les 21.30 hores; i la batalla de DJ’s al Vapor de Prodis, a les 22 hores.