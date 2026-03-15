Qui guanyarà l'Oscar?

La gran nit de Hollywood i les seves estrelles serà demà, i al Diari volíem conèixer les prediccions de diversos experts de la ciutat. Uns Oscars amb regust terrassenc gràcies a Sirat, nominada a millor pel·lícula internacional, i produïda per l'exalumne de l’ESCAC, Oriol Maymó. El film també opta a la categoria de millor so, amb dues exalumnes de l’ESCAC més nominades: Laia Casanovas i Yasmina Praderas. De fet, el director de l'Escola, Sergi Casamitjana vaticina que se l'enduran.\r\n\r\nSergi Casamitjana, director de l'ESCAC\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSergi Casamitjana\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMillor pel·lícula: One battle after another\r\n\tMillor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)\r\n\tMillor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)\r\n\tMillor actor: Michael B. Jordan (Sinners)\r\n\tMillor pel·lícula internacional: Sentimental Value\r\n\r\n\r\nCristina Brandner, gerent del Parc Audiovisual de Catalunya\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCristina Brandner\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMillor pel·lícula: Hamnet\r\n\tMillor direcció: Chloe Zhao (Hamnet)\r\n\tMillor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)\r\n\tMillor actor: Leonardo Di Caprio (One battle after another)\r\n\tMillor pel·lícula internacional: Sentimental Value\r\n\r\n\r\nIgnacio Rodó, director de cine\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIgnacio Rodó\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMillor pel·lícula: One battle after another\r\n\tMillor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)\r\n\tMillor actriu: Emma Stone (Bugonia)\r\n\tMillor actor: Thimothée Chalamet (Marty Supreme)\r\n\tMillor pel·lícula internacional: The Secret Agent\r\n\r\n\r\nAlbert Pintó, director de cine\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAlbert Pintó\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMillor pel·lícula: One battle after another\r\n\tMillor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)\r\n\tMillor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)\r\n\tMillor actor: Michael B. Jordan (Sinners)\r\n\tMillor pel·lícula internacional: Sentimental Value\r\n\r\n\r\nArnau Fort, redactor del Diari de Terrassa\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tArnau Fort\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMillor pel·lícula: One battle after another\r\n\tMillor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)\r\n\tMillor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)\r\n\tMillor actor: Thimothée Chalamet (Marty Supreme)\r\n\tMillor pel·lícula internacional: Sentimental Value\r\n\r\n\r\nJordi Guillem, redactor del Diari de Terrassa\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tJordi Guillem\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMillor pel·lícula: Sinners\r\n\tMillor direcció: Ryan Coogler (Sinners)\r\n\tMillor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)\r\n\tMillor actor: Thimothée Chalamet (Marty Supreme)\r\n\tMillor pel·lícula internacional: The Secret Agent\r\n\r\n