Qui guanyarà l'Oscar?

Experts terrassencs ens deixen les seves prediccions

Publicat el 15 de març de 2026 a les 08:00

La gran nit de Hollywood i les seves estrelles serà demà, i al Diari volíem conèixer les prediccions de diversos experts de la ciutat. Uns Oscars amb regust terrassenc gràcies a Sirat, nominada a millor pel·lícula internacional, i produïda per l'exalumne de l’ESCAC, Oriol Maymó. El film també opta a la categoria de millor so, amb dues exalumnes de l’ESCAC més nominades: Laia Casanovas i Yasmina Praderas. De fet, el director de l'Escola, Sergi Casamitjana vaticina que se l'enduran.

Sergi Casamitjana, director de l'ESCAC

 

  • Millor pel·lícula: One battle after another
  • Millor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)
  • Millor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Millor actor: Michael B. Jordan (Sinners)
  • Millor pel·lícula internacional: Sentimental Value

Cristina Brandner, gerent del Parc Audiovisual de Catalunya

 

  • Millor pel·lícula: Hamnet
  • Millor direcció: Chloe Zhao (Hamnet)
  • Millor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Millor actor: Leonardo Di Caprio (One battle after another)
  • Millor pel·lícula internacional: Sentimental Value

Ignacio Rodó, director de cine

 

  • Millor pel·lícula: One battle after another
  • Millor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)
  • Millor actriu: Emma Stone (Bugonia)
  • Millor actor: Thimothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Millor pel·lícula internacional: The Secret Agent

Albert Pintó, director de cine

 

  • Millor pel·lícula: One battle after another
  • Millor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)
  • Millor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Millor actor: Michael B. Jordan (Sinners)
  • Millor pel·lícula internacional: Sentimental Value

Arnau Fort, redactor del Diari de Terrassa

 

  • Millor pel·lícula: One battle after another
  • Millor direcció: Paul Thomas Anderson (One battle after another)
  • Millor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Millor actor: Thimothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Millor pel·lícula internacional: Sentimental Value

Jordi Guillem, redactor del Diari de Terrassa

 

  • Millor pel·lícula: Sinners
  • Millor direcció: Ryan Coogler (Sinners)
  • Millor actriu: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Millor actor: Thimothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Millor pel·lícula internacional: The Secret Agent

