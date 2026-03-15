"La gran família" de l'escriptora terrassenca Antònia Carré-Pons, la millor novel·la catalana de l'any

La literatura terrassenca està d'enhorabona. La filòloga medievalista local Antònia Carré-Pons ha aconseguit el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any, un dels guardons més importants dins de la Nit de les Lletres Catalanes, amb la seva obra "La gran família". Aquesta és la primera edició dels premis en que s'incorpora aquesta categoria.
Carré-Pons, en el seu discurs d'agraïment, ha aprofitat per fer notar una realitat poc agradable: només dues de les deu obres finalistes havien estat escrites per dones. "demanaria a les persones que faran la selecció l'any vinent que procurin que els homes no ens tornin a guanyar per golejada", ha comentat la terrassenca. A més, també ha tingut paraules per agraïr el premi. "Vivim en un món imperfecte ple d'injustícia i de por. Gràcies per aquesta felicitat efímera".
"La gran família" és una obra costumista que s'explica a través de la mirada de les germanes Vidal, amb les quals es recórre una vida gens fàcil des de l'inici i en el que la romantització de les dificultats queda a part per donar protagonisme a temàtiques sensibles i incòmodes com la malaltia o la mort.
Els altres protagonistes de la Nit de les Lletres Catalanes han estat en Carles Ravassa per "Prometeu de mil maneres" (Premi Sant Jordi), Marc Artigau per "Aquest serà el nostre pou" (Premi Mercè Rodoreda), Jaume Coll Mariné per "Com les fulles" (Premi Carles Riba de poesia), Cristina Genebart per "Sorra" (Premi Lo Somni), Josep R. Cerdà per "La segona línia" (Premi Àngel Guimerà), Berta Cusó per "La conca dels àngels" (Premi Vinyeta FICOMIC) i Víctor Borràs i Gasch per "Animals que cauen del cel" (Premi Josep Maria Folch i Torres).