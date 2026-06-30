Itineraris per a la descoberta cultural a Terrassa

La Diputació de Barcelona ha destacat l’aportació terrassenca d’activitats d’estiu a la programació especial de la Xarxa de Museus Locals de l’organisme provincial. El cicle a Terrassa inclou les propostes que es desenvoluparan al Centre de Documentació i Museu Tèxtil i les que formen part del programa del Museu de Terrassa, entres les quals diversos itineraris.
Les visites nocturnes, els concerts, els tallers familiars, els recorreguts, les exposicions i moltes altres activitats formen part del conjunt de propostes “per descobrir el patrimoni i gaudir de la cultura arreu del territori”, apunta la Diputació.
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, que celebra el 80è aniversari, presenta una nova manera de recórrer l’exposició “Un museu, mil trames modernistes” en forma de visita teatralitzada, de la mà de l’actriu terrassenca Teresa Sánchez (diumenge vinent, 5 de juliol, a les 12 i les 13 hores). A més, el museu acomiadarà l’exposició “Inspiracions. Moda il·lustrada del segle XX”, amb una festa organitzada per l’artista i comissària Lucy Victoria Davis. L’esdeveniment inclourà` diverses activitats, refrescades amb ponx de fruites, pica-pica i música (26 de juliol, 12 hores).
Fondes i sants
Per descobrir Terrassa sobre el terreny, el museu programa una sèrie de visites per la ciutat, com ara “La Guerra Civil a Terrassa” (16 de juliol, a les 22 hores) i “Fondes d’antes”, per conèixer les històries i les ubicacions de les tavernes i fondes de sisos de l’època del tèxtil (23 de juliol, a les 21 hores). L’itinerari “De patrons i altres sants” recorrerà carrers, places i avingudes seguint el santoral (6 d’agost, a partir de les 22 hores); mentre que “La Terrassa obrera” oferirà informació in situ dels escenaris industrials històrics, (el 20 d’agost, a les 22 hores). “El moviment espiritista a Terrassa” seguirà les traces del corrent espiritista, relacionat amb els cercles republicans de la ciutat. Aquesta activitat es preveu per al 27 d’agost, també a les 22 hores.
Ja al mes de setembre, el Museu de Terrassa programarà el taller “Cistellets amb vímet” amb l’objectiu que els més petits elaborin un cistell per guardar-hi els seus objectes (2 de setembre, 17.30 hores). Una altra proposta prevista és la visita nocturna teatralitzada “Descobreix el cementiri a la llum de la lluna”, per donar a conèixer alguns dels elements artístics més significatius del recinte, entre secrets i anècdotes al voltant de la seva història (3 de setembre, 21 i 21.30 hores).