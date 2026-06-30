Terrassa trepitja fort al festival de curts de terror

"El terror mai descansa". Aquest és el lema de la 11a edició de l’InFest, el festival internacional de curtmetratges de terror, fantàstic i freak de Rubí que se celebrarà en aquesta localitat els dies 9, 10 i 11 de juliol. El certamen tornarà a comptar enguany amb una notable presència terrassenca. Seran tres les produccions procedents de la nostra ciutat que concorreran als premis Fora de Pla, dedicats als treballs realitzats al Vallès. Es tracta de “La habitación de Eva”, de Daniela Rey; “El rey de Enoc”, de Jose Luis Pineda, i “Hasta que deje de latir”, de Sebas Cortez. La quarta aportació terrassenca serà “Rave hasta que acabe”, un curt de Pablo Anarte seleccionat directament per a l’Infest.
Les projeccions tindran lloc a l’Amfiteatre del Castell. Els tres treballs citats inclosos als premis Fora de Pla s’exhibiran el 9 de juliol, a partir de les 22 hores, mentre que l’obra de Pablo Anarte es podrà veure al mateix escenari el dissabte 11 de juliol.
Propostes
El programa dels guardons Fora de Pla està integrat per sis propostes. Pel que fa a les egarenques, a “La habitación de Eva”, Daniela Rey planteja la història d’una jove convençuda que la seva mitja taronja es troba en algun lloc: “Avui, per fi, s’ha atrevit a convidar la Zoe, la noia que li agrada, a la seva habitació. Però el que havia de ser una cita íntima llampec es complica. La resta d’habitants de l’habitació tampoc la hi volen perdre…”.
A “El rey de Enoc”, un jove, en adonar-se que el seu germà no torna a casa, comença una tibant discussió amb la seva mare que acaba desencadenant una atmosfera fosca i opressiva en la llar. A “Hasta que deje de latir”, el Dani comença a enamorar-se del Leo, el fantasma d’un noi que coneix mentre juga amb una ouija en el seu ordinador. Una nit té un somni estrany en el qual se li dona l’oportunitat de conèixer millor al seu amic; una presència maligna l’aguaita sense que ell se n’adoni.
La secció oficial presenta una vintena de propostes, entre les quals “Rave hasta que acabe”, la història d’una festa a Rubí que es converteix en un caos total quan esclata una apocalipsi zombi, i ningú està prou sobri com per afrontar-la.