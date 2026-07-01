Doctor Prats es prepara per a la gran cita del Tour de França: 190 països veuran l'espectacle

No són ciclistes, almenys no de formació, constància o professió, però sí que participen en el Tour de França. En la seva inauguració, concretament. Són de Terrassa i formen un dels grups musicals més consolidats de l'escena catalana. Són els Doctor Prats i han estat triats com a integrants del cartell d'artistes presents en la gran festa d'obertura de la ronda francesa, del Grand Départ, que se celebrarà aquest dijous, 2 de juliol, a Barcelona.
La banda terrassenca interpretarà la cançó que ha creat per a l'ocasió, l'himne de la sortida del Tour, una composició que es va presentar a finals del març passat a la Festa dels 100 dies, l’acte a Barcelona que donava inici oficial al compte enrere del Tour de França 2026. A finals de març passat, Doctor Prats va publicar “Energia!”, un tema que converteix el concepte d’energia "en motor narratiu i emocional com a impuls necessari per avançar, resistir i continuar malgrat les dificultats", segons s'indicava a la presentació de la cançó, banda sonora del Grand Départ.
“Energia!” neixia d’un encàrrec de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu del Grand Départ del Tour de France 2026, prova que començarà a la capital catalana aquest dissabte vinent, 4 de juliol.
La banda terrassenca interpretarà la cançó que ha creat per a l'ocasió, l'himne de la sortida del Tour, una composició que es va presentar a finals del març passat a la Festa dels 100 dies
La peça fa ús de conceptes relacionats amb el ciclisme com a metàfora del camí vital: etapes, revolts, cims i resistència serveixen per explicar el recorregut de qualsevol trajecte personal. "En paral·lel, posa el focus en la dimensió col·lectiva, reivindicant la importància de sumar forces i avançar conjuntament. Termes com energia, valentia, amor, unitat o equip articulen un relat centrat en la superació compartida", afegia la presentació d'una cançó festiva i immediata, amb ritme de merengue i una producció orientada a connectar amb públics amplis des de la primera escolta. La producció ha anat a càrrec de Marc Riera i Miki Santamaria, cantant i baixista del grup respectivament, i es va enregistrar entre Moriagatte!, l’estudi propi de la banda a Terrassa, i La Cabina, on es va treballar especialment la contribució de la secció de vents. El 7 de març, Doctor Prats ja ho va anunciar: "Aquest any, al Tour de França, sonarà Doctor Prats". La formació egarenca va expressar el seu estat d'ànim a les xarxes socials: "Ens fa moltíssima il·lusió".
A 190 països
La cerimònia inaugural, que porta com a lema "Barcelona abraça el Tour", se celebrarà aquest dijous, 2 de juliol, i estarà marcada per una posada en escena televisiva que es projectarà a 190 països.
Aquesta festa que donarà el tret de sortida al Tour de França 2026 es podrà seguir a partir de les 18.30 hores a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. Televisió Espanyola destaca que l'espectacle "reunirà un ventall destacat d'artistes i formacions de l'escena cultural catalana i internacional: Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, l'Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC, Fàtima Campos, Cor de Teatre, Doctor Prats, Jessica Arpin i Yldor Llach i Always Drinking Marching Band". La cultura popular també hi tindrà un paper protagonista amb els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família.