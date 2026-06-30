Voleu fer tint en un taller artístic amb material de carrer a Terrassa?

Asseguren els organitzadors que no cal experiència prèvia, “només ganes de participar”. La Sala Muncunill de Terrassa acollirà aquest dijous, 2 de juliol, un taller especial, trencador. En realitat, tot començarà fora de l’espai expositiu ubicat a la plaça Didó, perquè el que es proposa és recollir plantes i matèria primera pels voltants, per després convertir el material en tints naturals. La iniciativa està vinculada a una de les mostres presents a l’exposició instal·lada actualment al mateix escenari, la Sala Muncunill.
Aquesta mena de proposta d’autocreació amb metamorfosi, “Plantes, tints i teixits”, es desenvoluparà de 18 a 20 hores i suggereix, primer, “una passejada pels voltants de la sala per recollir plantes i matèria primera, que després es transformaran en tints naturals creats col·lectivament amb les persones participants”.
Es tracta d’una experiència “per crear, aprendre i compartir, i interactuar directament amb els artistes i, alhora, gaudir de les obres exposades”. Carla Jaria, comissària del cicle, s’encarregarà dels comentaris. La iniciativa es connecta amb el projecte “Topomezcolanza”, selecció de peces de Mariona Cañadas i Pedro Murúa que forma part de “Pensar amb les mans”, l’exposició genèrica del cicle Terrassa Comissariat dedicada a les dones, el treball tèxtil i la memòria.