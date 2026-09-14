Mònica Botta, primera dona gerent del Consorci Sanitari de Terrassa: "Disposem de totes les eines per formar part de la transformació del sistema"

La doctora Mònica Botta Santasuana ha assumit aquest dilluns la direcció gerència del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) en substitució del doctor Ferran Garcia Cardona, qui deixa el càrrec per jubilació. Amb aquest nomenament, Botta es converteix en la primera dona a liderar l'entitat des de la seva creació fa 38 anys, després d'haver exercit com a directora assistencial de la institució des del 2024.
La nova responsable del CST compta amb una àmplia trajectòria en la gestió sanitària. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) i amb formació d'especialització en gestió i economia de la salut per la UB i la Universitat Pompeu Fabra, ha ocupat anteriorment la direcció mèdica de l'Hospital General de Granollers, la gerència de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud del CatSalut i la direcció territorial del Departament de Salut. Així mateix, ha presidit el Cercle de Salut i ha format part de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona.
En l'àmbit d'acció social i privat, la doctora ha estat responsable de l'Àrea Sanitària de l'ONG Acció Solidària —on va actuar com a logista a Bòsnia, el Kurdistan i Ruanda— i ha treballat com a coordinadora assistencial a Sanitas Residencial.
Després de formalitzar-se el relleu, Mònica Botta ha destacat el valor de l'equip de la institució i els reptes de futur del sector: "Afronto la nova etapa amb moltes ganes i amb el privilegi de portar-hi treballant dos anys com a directora assistencial. El CST és una institució amb grans professionals que tenen un alt sentiment de pertinença i de vocació cap a la població que atenem. Com a organització sanitària integral, el CST disposa de totes les eines i condicions per formar part de la transformació del sistema sanitari amb capacitat de fer-ho i fer-ho bé".