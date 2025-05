L’Ateneu que es va idear entre xurros a Ca n’Anglada

Finals de gener, any 1996. Som a la Xurreria Rosa, al barri de Ca n’Anglada i una trentena llarga de persones debaten sobre com hauria de ser el futur ateneu que estan a punt de constituir.

Després d’haver fet diverses reunions des de 1995, arriben a la xurreria amb dos documents (una declaració de principis i un projecte d’activitats). I de la trobada sortirà una junta gestora formada per 10 persones, que conduirà el grup promotor a fer una primera presentació pública al febrer Restaurant Casa Tomàs. I ja finalment, el 3 de maig, es constituirà definitivament l’Ateneu Terrassenc, des de la sala Epic del desaparegut Casino del Comerç.

Un mateix mes de maig, 29 anys més tard, els socis de l’Ateneu celebren aquest divendres el seu aniversari. Ho faran amb una festa avui divendres, a partir de les 18 hores a la Societat Coral Els Amics (carrer del Pantà). Durant aquesta cerimònia, es lliuraran les distincions d’Ateneista i Soci d’Honor. Enguany, recauen en Esther Nosàs (Ateneista d’honor) i Amadeu Aguado (Soci d’Honor). A més, Ramon Vidal serà declarat president d’Honor.

També es retrà un homenatge In Memoriam al que va ser president de l’Ateneu Terrassenc els anys 2009-2020, Josep Corominas.

Setmana de l’Ateneu 2025

Tanmateix, divendres només és l’inici de la Setmana de l’Ateneu 2025. De fet, els actes segueixen demà dissabte, amb l’ofrena floral en record de Marinel·lo Bosch al Passatge Tete Montoliu (12 hores).

El diumenge els actes es traslladen a l’Auditori Terrassa, on a partir de les 18 hores Elsa Cusidó dirigirà un concert d’aniversari.

Entre les solistes es troben Ana Puche (soprano), Meritxell Cusidó (flautí), Karen Gardeazabal (soprano) i Ingrid Cusidó (piano), totes elles acompanyades per la Camerata Haydn.

Finalment, el dimarts de la setmana vinent l’ateneu planteja una reflexió entorn del seu futur, amb la conferència “Construïm o desconstruïm el nostre futur?”, que dinamitzarà Ramon Vidal i Monràs, debatent sobre els reptes i oportunitats del futur. Com no podria ser d’una altra manera, l’acte tindrà lloc a la mateixa seu social de l’Ateneu terrassenc, ubicada al carrer de Sant Quirze (en la qual antigament havia estat el Centre Mèdic, un dels edificis modernistes enderrocats durant la segona meitat de segle XX amb més importància patrimonial).

Casal Cívic Vapor Gran

Tanmateix, no és l’oficina històrica de l’Ateneu Terrassenc. Fins fa poc més de cinc anys, ocupaven un espai al casal cívic Vapor Gran (a la plaça Nova). Però la marxa a l’actual ubicació els va dotar d’una “casa pròpia”, que sempre és agraït. I a la qual han dotat d’una gran activitat setmanal.

Fins i tot es va quedar petita a xerrades com la de l’exdirector de La Vanguardia, Màrius Carol, el passat febrer. Xerrades que volen apostar pels valors de “Fraternitat, Igualtat i Llibertat”, amb independència de partits polítics i religions. Han passat 29 anys d’aquella xurreria on es van forjar una part de les bases de l’Ateneu.

Ferran Peña: “Hem complert els objectius”

L’actual president de l’Ateneu Terrassenc, Ferran Peña, es mostra molt satisfet de la feina feta el darrer any. “Pel que fa a activitats, hem complert amb els objectius que ens havíem marcat”. I cita la consolidació d’iniciatives com el Projecte Barris de Terrassa. Però també han posat en marxa nous programes. És el cas de l’“Ateneu Sona” (presentat el passat gener) i “Art Ateneu” (inaugurat al març). També han funcionat molt bé les xerrades, com la darrera de la síndica de greuges de Catalunya, EstherGiménez-Salinas.