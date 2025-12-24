Les estrelles que il·luminen el Nadal

El jazz no fa cap pausa per Nadal i estarà ben present aquests dies. Per a la nit de Nadal i Sant Esteve, la Nova Jazz Cava ha programat el “Cicle Dives del Jazz”, amb dues estrelles femenines que il·luminaran l’escenari amb els seus temes. La terrassenca Júlia Plans, liderant el seu quintet, i Marina Tuset, de Sant Vicenç dels Horts, i acompanyada pel guitarrista brasiler Jurandir dã Silva, s’encarregaran de posar veu amb el seu repertori.
Plans posa la veu i lidera un quintet amb músics com el també terrassenc Oriol Vallès, a la trompeta, Txema Riera, al piano, Pau Lligadas, al contrabaix, i Joan Terol, a la bateria. Aquesta formació serà la protagonista del concert de la nit de Nadal, que està previst perquè comenci a les 21.30 hores.
La cantant terrassenca torna al mateix escenari on va brillar al concert d’obertura de la 44a edició del Festival Jazz de Terrassa. Al seu costat hi haurà un quintet que combina virtuositat i sensibilitat. Per a aquesta cita en un dia tan assenyalat d’aquestes festes, Júlia Plans Quintet ha preparat un repertori molt acurat, amb arranjaments d’estàndards clàssics que han marcat la història del jazz, alternats amb interpretacions personals de nadales i “Christmas songs” que evoquen l’essència de Nadal.
L’objectiu de la formació per a aquest concert és el de crear a l’escenari una atmosfera càlida i compartida, amb moments de subtilesa íntima i esclats d’energia, fent de la nit una celebració musical i humana, alhora. Des de les seves darreres aparicions a la Nova Jazz Cava, l’artista egarenca ha demostrat una maduresa interpretativa que es reflecteix també en aquesta proposta nadalenca. Es tracta d’un viatge sonor on el jazz més genuí es vesteix de màgia i calidesa. Sens dubte, serà una oportunitat per gaudir d’un Nadal diferent, ple de melodies i emocions i, a més, amb un sabor local indiscutible.
El segon àlbum
Pel que fa a Tuset, acaba de publicar el seu segon àlbum, titolat “Alineada con la Luna”, un treball que consolida la seva trajectòria, que combina sensibilitat melòdica, sofisticació rítmica i una veu capaç de transitar amb naturalitat entre el jazz, el soul, la música brasilera i els sons llatins.
Guardonada amb un Latin Grammy per “Canto a la Imaginación” (2023), la vocalista de Sant Vicenç dels Horts, nascuda musicalment en el jazz i formada entre Barcelona i Boston, torna a Terrassa on ja ha demostrat en nou ocasions una personalitat artística que fusiona elegància, imaginació i un profund domini del llenguatge jazzístic. En format de duet, Tuset mostra la seva faceta més íntima i essencial, la que es construeix des del matís i la llibertat interpretativa.
El guitarrista brasiler, d’estil càlid i refinat, profundament connectat amb la tradició del seu país i amb una mestria reconeguda en els ritmes de la seva terra, permet que es formi un diàleg sonor ple de complicitat, espai i bellesa, on la guitarra traça paisatges harmònics sorprenents.
Aquest concert de Sant Esteve, que també començarà a les 21.30 hores, es basarà en una combinació de temes propis dels dos àlbums de Tuset amb versions i estàndards de la música brasilera, però sempre amb el jazz com a fil conductor. S’espera una proposta que respirarà naturalitat, elegància i emoció, i que permetrà escoltar l’artista barcelonina en un format que posa en primer pla la seva essència musical.
L’Especial Nadal que ha programat la Nova Jazz Cava no s’acaba amb aquests dos concerts i els següents dies hi haurà altres propostes que finalitzaran el 6 de gener del 2026.