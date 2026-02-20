El Mont Perdut és el centre al qual reduiran una línia de primer d'ESO

Ja es coneix el nom del centre que patirà la reducció d’una línia a primer d’ESO de cara al curs 2026-2027, tal com es va avançar ara fa just un mes. Es tracta de l’Institut Mont Perdut, una decisió que el centre va conèixer fa dos dies, després que els Serveis Territorials d’Educació els ho comuniqués, a causa de la baixada de la natalitat a la zona.
El director del centre, Josep Maria Argemí, explica que l’any passat, amb el tancament de set grups a la ciutat, ja existia la incertesa de si els tocaria. “Finalment no vam patir cap reducció, però aquest any sí que tenim una mica menys d’alumnes a primer d’ESO. El que se’ns ha comunicat és que hi ha una baixada de natalitat i de demografia”, assenyala. Inicialment, la proposta també preveia la supressió d’un grup d’I3, una opció que finalment es va descartar.
La mesura ha provocat una forta reacció de La Pepeta, la plataforma d’AFAs de Terrassa. Des del col·lectiu qualifiquen el Mont Perdut de centre de màxima complexitat amb “un projecte educatiu i d’integració social molt interessant”, i remarquen, a més, que és l’institut de la zona 3 amb més alumnat matriculat, sumant centres públics i concertats, fet que converteix el retall en “absolutament inadmissible”.
La Pepeta rebutja l’argument demogràfic, dient que “es mantenen intocables quatre centres concertats de la mateixa zona”, i alerten del pes de la matrícula viva -d’uns 1.500 moviments cada curs, segons diuen- i de la manca de recursos als centres de màxima complexitat. El col·lectiu reclama que el Departament d’Educació faci marxa enrere abans de la preinscripció i no descarta mobilitzacions al carrer, amb crítiques directes a la manca de “musculatura política” de l’Ajuntament.