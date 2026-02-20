L’avinguda del Vallès, el punt negre del trànsit a Terrassa: prop de 100 accidents en un any

L’avinguda del Vallès va ser, amb diferència, la via amb més accidents de trànsit de Terrassa durant el 2025. En aquest eix estratègic de la ciutat s’hi van registrar 98 sinistres al llarg de l’any, molt per sobre de qualsevol altre carrer. La dada, presentada al Consell Municipal de Seguretat, encapçala un rànquing que posa el focus en les grans artèries viàries com a principals escenaris de la sinistralitat urbana.
En conjunt, Terrassa va tancar el 2025 amb 1.848 accidents de trànsit, deu més que el 2024, quan se’n van comptabilitzar 1.838. L’increment és d’un 0,5%, una variació mínima que confirma una situació d’estabilitat en el volum global de sinistres.
Després de l’avinguda del Vallès, el passeig de Vint-i-dos de Juliol ocupa la segona posició amb 69 accidents, seguit del carrer de Colom amb 45. També destaquen la carretera de Montcada (40), l’avinguda de Barcelona i la carretera de Castellar (30 cadascuna). Completen la llista l’avinguda de Santa Eulàlia (27), la carretera de Rubí (26), l’avinguda de Jaume I (25) i la carretera de Matadepera (23). Es tracta, majoritàriament, de vies amples, amb alta intensitat de trànsit i que connecten barris o municipis veïns.
Pel que fa a les conseqüències, gairebé dos de cada tres accidents —1.160, el 62,7%— es van saldar sense ferits. En 601 casos hi va haver de lleus i en 83, ferits greus. El 2025 es van registrar quatre accidents mortals, com l’any anterior. En comparació amb el 2024, hi va haver 12 ferits lleus menys, un ferit greu més i el mateix nombre de víctimes mortals.
Les motocicletes continuen tenint un pes destacat en la sinistralitat. Van estar implicades en 254 accidents, el 14% del total. Un d’aquests va acabar amb una víctima mortal i 27 van provocar ferits greus. Els vehicles de mobilitat personal (VMP) també consoliden la seva presència en les estadístiques: 173 accidents, un 10% del total anual, amb 18 ferits greus. En canvi, les bicicletes només van aparèixer en el 3% dels sinistres.
Un altre element rellevant són els 81 accidents en què el vehicle responsable va fugir del lloc dels fets, un 4% del total. Pel que fa als atropellaments, se’n van registrar 94 durant tot l’any. El 81% van causar ferits lleus i el 13% (12 casos), ferits greus. Dues persones van morir en atropellaments, al carrer d’Arquimedes i a l’avinguda de l’Abat Marcet, dues vies que, paradoxalment, no figuren entre les que acumulen més accidents.