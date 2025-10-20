Lluís Llach presenta la seva novel·la a Terrassa

Lluís Llach ha visitat Terrassa aquest dilluns per presentar la seva obra "El llibre daurat". L'acte s'ha dut a terme al restaurant Filigranes de la Lídia, al carrer de la Rutlla.
L'autor de "L'estaca" va tancar el 2007 quaranta anys de carrera artística. Als darrers anys combina la seva faceta com a president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb la tasca literària. Fruit d'aquesta és "El llibre daurat", publicat per l'editorial Univers, on Lluís Llach (Girona, 1948) reivindica el paper de les dones silenciades per la història.
Curar els malalts
Per conseguir aquest objectiu, Llach ha elaborat una novel·la ambientada a finals del segle XIII en un territori imaginari, però identificable. "Què conté que sigui tan valuós un llibre custodiat en secret al llarg de generacions? Des del segle XIII als confins d’Occitània fins a la cartoixa d’Escaladei al segle XVI, 'El llibre daurat' ressegueix la història que comença amb l’Arnau Feiner i el seu fill Genís i l’ideal que persegueixen: curar els malalts", assenyala Univers.
Els protagonistes volen combinar els remeis tradicionals que coneixen les dones amb el nou saber mèdic que s’obre pas a les universitats. "El que no s’imaginen és que el seu propòsit toparà amb les institucions mèdiques de l’època, que, decidides a acabar amb la tradició remeiera, lluitaran amb fúria pel poder i perseguiran durant segles les dones sàvies fins a extrems inimaginables", afegeix. Lluís Llach ha escrit un relat que és també una reivindicació, "que neix de la injustícia de la persecució de les dones al llarg de la història".