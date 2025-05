L’òpera “Mahila” surt ara de gira

Després de l’èxit de l’estrena de “Mahila” el gener passat a la Factoria Cultural de Terrassa, l’òpera inicia ara una gira que començarà al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet.

Serà aquest diumenge, 1 de juny, a partir de les 19 hores. Aquesta representació tancarà la Setmana Lírica de Santa Coloma, un festival líric inclusiu. Les entrades tenen un cost de 10 euros i es poden comprar a les taquilles.

L’òpera estarà protagonitzada per Laia Camps (soprano), Joan Martínez Colás (tenor), German de la Riva (baríton), Merche Handrich (mezzo-soprano), Dani Rodríguez (baix) i Daniel Garcia al piano. També compta amb la participació de diferents entitats culturals de la ciutat com el Cor Som Riures de Terrassa i altres grups vocals com la Coral Blau de Barcelona i el Cor Grans Veus de Santa Coloma.

També hi participarà la ballarina Silvia García Pons i els terrassencs Vaxi Màgic en el personatge de faquir, la direcció d’escena de Cristina Salmerón i la imatge gràfica de Carmen Valverde.

“Mahila” és la història d’una dona hindú amb un passat dramàtic. Les supersticions i els clixés l’oprimeixen i no li permeten desenvolupar el seu gran potencial. Només amb valentia i determinació podrà assolir la llibertat i així esdevenir una heroïna moderna.