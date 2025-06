L'òpera "Tosca", a ritme de rap a Terrassa

Es tracta de travessar fronteres entre gèneres musicals. Òpera Terrassa ha convocat un concurs de rapers i un de pintura. Proposa als participants crear treballs relacionats amb l’obra de Puccini, que l’entitat convocant ha programat per a dos dies de desembre vinent. Abans, a la Festa Major, “La tabernera del puerto”.

Tampoc es tracta de contaminar una cosa amb l’altra (en el bon sentit), perquè l’òpera continuarà sent òpera, amb tota la seva volada, i la recitació a ritme de música urbana continuarà sent això. El que es planteja és “travessar fronteres”, en paraules de Josep Maria Casarramona, president de l’Associació Òpera Terrassa (AOT). I per això els amants organitzats de la lírica han programat un concurs de rap en relació amb “Tosca”, l’obra de Giacomo Puccini que escenificaran el 12 de desembre (20 hores) i el 14 de desembre (18 hores) al Teatre Principal, una òpera en tres actes amb la direcció musical de Júlia Cruz. Es tracta de travessar fronteres i obrir portes. Que corri l’aire entre gèneres.

L’AOT ha presentat aquest dijous la seva temporada 2025-2026, que tindrà durant la Festa Major, el dimarts 8 de juliol, una primera pedra de toc amb la semiescenificació de “La tabernera del puerto”, sarsuela de Pablo Sorozábal, que serà oferta en format de recull durant una hora i quinze minuts, amb piano i flauta travessera. L’escenari: la plaça del Rector Homs. L’hora: 19.30 hores. Aquest espai situat davant la Seu d’Ègara estarà, de ben segur, ple de gom a gom, com altres vegades.

“La gent vol òpera a Terrassa: hi ha un interès declarat i claríssim”, ha assegurat Casarramona. La tasca de l’entitat no és sols de representació operística, com ha destacat Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual: “Col·labora en projectes d’accessibilitat i enforteix el teixit social, consolidant una aposta per la cultura viva que genera valor, en majúscules, a Terrassa”. L’AOT endevina la tecla en accions transversals, i la proposta “rapera” n’és un exemple, segons el regidor.

Òpera Terrassa es distingeix “per la creativitat, per buscar la diferència”, ha dit Aleix Puig, violinista de l’Orquesta de Cambra Terrassa 48, que col·labora amb l’associació. “El nostre objectiu és popularitzar l’òpera. Sé que això no és fàcil de dir”, ha indicat Casarramona. Per això, els organitzadors oferiran descomptes a les entrades (que tindran un cost entre 39 i 49 euros); per això proposen paquets de concerts, i per això el 10 de desembre incentivarà que el jovent ompli la sala per a l’assaig general de “Tosca”, en una assistència canalitzada a través d'entitats. L'òpera serà interpretada per Laura del Río (soprano, Floria Tosca), Nacho Guzmán (tenor, Mario Cavadarossi) i Carlos Daza (baró Scarpia, baríton). "Soc argentí. Vaig arribar aquí el 2017 i em vaig estrenar a Terrassa amb 'Aida'", recordava aquest dijous Nacho Guzmán.

Moment de la presentació de la temporada d`Òpera Terrassa



Amb l'objectiu de popularitzar l'òpera arriba el concurs obert de rap, amb premi de 450 euros; d’un rap “preferiblement en català” i que abordi “les violències de gènere i/o política, inspirant-se en l’òpera ‘Tosca’ de Puccini”, com especifiquen les bases de la convocatòria. Els guanyadors interpretaran el tema el 5 de novembrem en la presentació d’aquesta obra ambientada en la batalla de Marengo, l’any 1800.

Terminis

Les aportacions al concurs, és clar, “hauran de ser originals i inèdites, no estrenades ni emeses totalment o parcialment per qualsevol mitjà de difusió”. Els terminis van començar el 6 de juny i l’últim dia per a la presentació de les obres és l’1 d’octubre del 2025. El mateix període regeix per al concurs de pintura, amb un premi d’idèntica quantia i un “guardó” extra: l’obra, ampliada, s’exhibirà en el primer acte de l’òpera, tant el 12 com el 14 de desembre.

Per descomptat, hi ha més. Òpera Terrassa prepara també un concert de Reis, de títol “El regal dels tres Reis”, que celebrarà l’11 de gener del 2026 (18 hores) a l’Auditori. En aquest cas, ses majestats seran Rossini, Bellini i Donizzeti, els tres compositors clau del belcanto.

L'Associació Òpera Terrassa (AOT) es va constituir el 29 de setembre de 2022 "amb l’objectiu de promoure activitats en l’àmbit de les arts musicals, especialment de l’òpera i la sarsuela, i amb l’ànim de donar continuïtat a la tasca iniciada i mantinguda durant 10 anys per l’anterior associació Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa".

Entre els impulsors d’aquesta nova associació hi havia professionals del món de la música i membres del propi cor d’Òpera Terrassa que, "conscients de la importància de seguir amb el llegat de l’anterior associació". Havien decidit iniciar aquesta nova etapa "amb l’empenta i la il·lusió de poder seguir oferint grans produccions d’òpera així com concerts en petit format i col·laboracions artístiques amb altres entitats, principalment a la ciutat de Terrassa però també a la resta del territori català".