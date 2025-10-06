L'ull postmodern que llegeix i debat a Terrassa

Amics de les Arts de Terrassa prepara un seminari pensat com a taller de lectura però també com a espai generador de debat, tot plegat al voltant de sis escriptores: Agota Kristof, Olga Tokarczuk, Fleur Jaeggy, Clarice Lispector, Neus Canyelles i Lydia Davis. El curs, de sis sessions i dirigit per l’escriptor Josep Anglada, començarà el 6 de novembre i es durà a terme a la seu de l’entitat els dijous: el 6, el 13, el 20 i el 27 de novembre, i el 4 i l’11 de desembre. L’horari: de 19 a 20.30 hores. En total, nou hores, a un preu general de 60 euros, de 45 euros per a les persones associades a Amics de les Arts i Joventuts Musicals i de 50 per a jubilats i menors de 35 anys. El dirigirà l’escriptor Josep Anglada. El títol deixa clara la intenció: “L’ull postmodern”.
“Se’n llegiran i comentaran textos breus per tal d’analitzar-ne el tipus d’eines narratives de què se serveixen i la imatge de la dona i la societat contemporània que se’n desprèn”, informa la institució. A la primera sessió, “Què és la postmodernitat?” s’estudiarà aquest concepte en àrees com l’arquitectura, la filosofia i, per descomptat, la literatura, amb incidència en el minimalisme i l’autoreferència, amb lectures d’Agota Kristof. Olga Tokarczuk serà la protagonista de la segona sessió, sobre “Fragmentació i barreja de gèneres”, mentre que la tercera, amb lectures de Fleur Jaeggy, es dedicarà a la ironia i el relativisme. La quarta entrega, amb anàlisi d’obres de Clarice Lispector, tractarà la fabulació i el qüestionament de la trama. Les dues darreres jornades se centraran, respectivament, en el “narrador no fiable” i l’humor negre, basant-se en el treball de Neus Canyelles; i en “la hipertextualitat i pastitx”, amb lectures de Lydia Davis.
Josep Anglada Bigordà (Ullastrell, 1959) va participar el 2019 a “Dones i no”, un volum de contes d’autoria col·lectiva, i el 2024 va publicar el poemari “Defensa Petrov”. Aquest any ha impartit el seminari “Literatura i escacs” a l’Escola de Literatura de Terrassa i el 2024 va conduir un club de lectura de literatura russa a la llibreria La Temerària, iniciativa que s’ha tornat a realitzar aquesta temporada.